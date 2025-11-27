Dabiz Muñoz no duda en 'El Hormiguero' y escoge la receta tradicional más importante: «La paella valenciana» El chef de DiverXO acude al programa de Pablo Motos para charlar sobre sus nuevos turrones navideños

Tamara Villena Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

'El Hormiguero' vuelve a la carga este jueves con la visita del cocinero Dabiz Muñoz, con la que el programa de Pablo Motos espera cerrar la semana por todo lo alto, en la que ha conseguido batir a 'La revuelta' a diario en el 'access prime time'. La entrevista del chef puede poner el broche de oro a una racha en la que Atresmedia ha conseguido imponerse con soltura a su principal competidor by conseguía este miércoles incrementar todavía más su distancia con David Bisbal como invitado.

La presencia del cantante almeriense, que acudió a presentar su nueva gira navideña, le valió a 'El Hormiguero' un 14.8% de 'share' y 1.918.000 espectadores, mientras que 'La Revuelta' de David Broncano se mantenía en un 12.5% y 1.623.000 personas pendientes de la visita de Alba Flores. Este jueves, Muñoz será el encargado de tratar de mantener los buenos datos de Motos, en una entrevista que llega justo después de la gala Michelin de esta misma semana, en la que se ha premiado lo mejor de la gastronomía española.

El chef ha aprovechado su paso por 'El Hormiguero' para presentar su último proyecto, uno muy distinto a lo que suele traerse entre manos y que no se cuece exactamente en los fogones: su comic titulado XOTIME, en la que el cocinero protagoniza una colección de cómics de aventuras, con la gastronomía como hilo conductor de todas ellas. Además, Muñoz también ha querido hacer uso del espacio de Pablo Motos para promocionar sus nuevos turrones de cara a la campaña navideña, con una cata en pleno directo en la que el presentador ha provado sus últimas creaciones para las próximas fiestas.

Entre turrón y algunas anécdotas, el chef ha revelado en mitad de la charla con Motos cuál es para él la receta tradicional más importante, una pregunta en la que no ha dudado a la hora de escoger el plato por excelencia de la Comunitat: «La paella valenciana», ha dicho sin titubear, añadiendo también después otros de sus favoritos, el cocido madrileño y las cocochas al pilpil.

