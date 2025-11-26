David Bisbal confiesa en 'El Hormiguero' cómo vive uno de sus momentos más virales: «Qué vergüenza» El artista almeriense visita el programa de las hormigas para charlar sobre su nueva gira navideña

Tamara Villena Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:28

'El Hormiguero' encara la recta final de la semana con la visita de uno de los cantantes más populares del país, David Bisbal, que tratará de mantener la buena racha del programa de Pablo Motos en audiencia. Y es que el de Requena continua con la tendencia que está marcando esta temporada televisiva y, salvo algún día puntual, consigue superar a 'La Revuelta' en el 'access prime time'. De hecho, los últimos datos entre ambas ya registran una diferencia de incluso un punto de 'share'.

El martes, la visita del chef José Andrés conseguía que el programa de Motos llegase al 15% de 'share' y liderase en su franja de duelo ante 'La Revuelta', que se quedaba en un 12%. Este miércoles, será el artista de Almería el encargado de hacer que los espectadores permanezcan pegados a la pantalla de Atresmedia.

El cantante regresa al programa para celebrar una de las épocas más especiales del año, la Navidad. El artista almeriense se encuentra inmerso en su gira navideña y llegaba a 'El Hormiguero' dispuesto a compartir cómo está viviendo estas fechas tan señalas en medio de un este nuevo proyecto, que le está dejando grandes momentos sobre los escenarios y una conexión muy directa con su público.

Bisbal, que acudió esta semana al metro de Madrid para cantar algunos de los temas de su gira, entraba al plató con su particular energía y buen humor, tanto que casi tiene un percance con una cámara nada más aparecer en pantalla. El cantante comenzaba la entrevista mostrando su felicidad por «poder haber grabado este disco, sin ningún tipo de programación, todo analógicamente, como se hacía hace cuarenta años. Todo está grabado de verdad», decía el artista sobre el sonido clásico de 'Todo es posible en Navidad', su último trabajo, en el que además de villancicos también incluye algunos de sus temas más exitosos, como 'Ave María'.

«Te has convertido en la Mariah Carey española», le decía Motos. «Y yo que me alegro, estoy muy orgulloso», respondía Bisbal, que confesaba estar viviendo un momento muy dulce a nivel profesional: «Lo estoy disfrutando. Termino un concierto y ya empiezo en el próximo que tengo».

Motos aprovechaba para preguntarle por dos de sus momentos más virales en redes. Primero, el presentador quería saber si es cierto que el popularísimo 'cómo están los máquinas' de Bisbal también era conocido en Estados Unidos. «Es verdad. Recuerdo que en uno de los conciertos había un guardia de seguridad y me dijo 'David Bisbal, the machine'. Fue un momento anecdótico», se reía el cantante.

Pero el de Requena tampoco dejaba pasar la oportunidad de preguntarle por otro de los momentos preferidos en redes sociales de los protagonizados por Bisbal, su encuentro con Will Smith. «Eso fue chulo. Después yo me veo y me da mucha vergüenza. Qué vergüenza», decía mientras ponían un vídeo del curioso momento. «Me puse tan nervioso e ilusionado, fue como volver a la infancia. Me alegro de haberme puesto así, fue natural», reconocía.