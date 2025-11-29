De qué va 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras' con Adriana Ugarte que llega a Antena 3 La producción acaba de arrancar su rodaje y recreará los escenarios históricos en los que transcurre la trama, situada en el fin de la Segunda Guerra Mundial

Tamara Villena Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:15

Atresmedia recupera uno de sus grandes éxitos, una ficción que consiguió conquistar al público y mantener una audiencia fiel que, previsiblemente, estára pendiente de también de su nueva producción: 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras' que ocupará el prime time de Antena 3. La serie estará protagonizada por Adriana Ugarte, que recupera su papel como Sira Quiroga, en una historia que los espectadores podrán ver en exclusiva en atresplayer antes de su estreno en la pequeña pantalla y que está inspirada en la novela homónima de María Dueñas.

La producción promete transportar de nuevo a los espectadores a un viaje lleno de emoción, intriga, moda y aventura a través de un momento histórico apasionante: el fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva etapa, Sira se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir. Desde Jerusalén hasta Londres o Madrid, la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón.

El rodaje de 'Sira' tendrá lugar en distintas localizaciones nacionales e internacionales que recrearán los escenarios históricos en los que transcurre la trama; como Madrid, Bizkaia y Marruecos. La ficción combinará de nuevo drama, romance y espionaje y mantendrá la cuidada ambientación que caracterizó a 'El tiempo entre costuras'.

Además de Adriana Ugarte, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Melina Mathews, Sharon Mann Y Sue Flack.

'Sira' es una producción original de Buendía Estudios con la participación de Atresmedia y Netflix. Montse García es la directora de ficción de Atresmedia, y la producción ejecutiva corre a cargo de Sonia Martínez y Paloma Molina, mientras que María Dueñas ejerce como productora ejecutiva creativa. La adaptación literaria es de Tatiana Rodríguez con la coordinación de guion de Irene Rodríguez, que lo ha escrito junto a Alba Lucío y Flora González, mientras que la dirección corre a cargo de Marina Seresesky y Olga Osorio.