Cristina Pedroche da nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas 2025: «Es el año que más me ha costado» Atresmedia adelanta una promo con la presentadora y Alberto Chicote sobre lo que tienen preparado para el próximo 31 de diciembre

Tamara Villena Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:33 Comenta Compartir

Nochevieja está a la vuelta de la esquina y con ella llega uno de los momentos televisivos más esperados del mes: las Campanadas. Cristina Pedroche es, como cada año, quien reúne todas las miradas cuando llega el 31 de diciembre y desde Atresmedia se han propuesto generar expectación sobre cuál será su 'outfit' esta vez.

Será la duodécima vez que la presentadora dé las Campanadas y, como ya vien siendo habitual, la elaboración de su vestido es mayor año tras años, por lo que es de esperar que este 2025 vuelva a sorprender con la creación que Pedroche y su equipo llevan ya tiempo preparando. Así lo ha dejado caer ella misma en la promo, con Alberto Chicote, con la que Atresmedia ya avanza lo que veremos en Nochevieja: «Muy grande», ha resumido sobre su look.

La intención de Atresmedia es recuperar el liderazgo en las Campanadas televisivas y la propia Pedroche lo deja caer en el avance: «Preparaos para el mayor evento de estas Navidades». Una premisa tras la que Chicote todavía añadía más leña al fuego: «Unas Campanadas como nunca habéis visto», aseguraba el chef en la promo.

«Este año es muy especial y lo que tenemos preparado es muy grande», avanzaba Pedroche, alimentando la expectación sobre su vestido para este año, en el que se cumplen 12 de la primera vez que dio las Campanadas en televisión. Será un momento especialmente importante para la presentadora, con más de una década de experiencia en la retransmisión televisiva de una de las noches más mágicas del año.

Eso sí, por el momento la presentadora se resiste a dar más detalles sobre cómo será su 'look', pero sí que ha revelado que el proceso de creación ha sido especialmente complejo: «Sí te voy a decir que es el año que más me ha costado», reconocía recientemente durante un photocall a Europa Press, en el que también apuntaba que su vestido «no va a dejar a nadie indiferente».

Además, su estilista, Josie, también confesaba hace unos días a Europa Press que el concepto estará relacionado con las doce uvas y los doce años que la presentadora lleva dando las Campanadas: «Es el año que necesitábamos hacer este look y aquí esta», decía, asegurando que el objetivo es tener «a todo el mundo tuiteando».