Alberto Chicote y Cristina Pedroche, en las últimas campanadas de Nochevieja. Antena 3

Cristina Pedroche desvela las primeras pinceladas de su asombroso vestido para las Campanadas: «El objetivo es que la gente se atragante con las uvas»

La madrileña ha vuelto a elegir a Josie como diseñador de un modelito más especial que nunca

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

A poco más de un mes para el 31 de diciembre, se han conocido los primeros detalles del outfit con el que Cristina Pedroche volverá a sorprender. La presentadora volverá a estar en la Puerta del Sol poara despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 junto a Alberto Chicote para Atresmedia.

Del mismo modo que sucede con las novias, el vestido de Cristina Pedroche es el secreto mejor guardado de la última noche del año. Lo que sí se sabe es que ha vuelto a confiar en su amigo Josie para volver a dar la campanada y ser de lo que más se hable el 1 de enero.

Aunque ha salido a la luz una colaboración entre la vallecana y uno de los productos más típicos de la gastronomía española, La Gula del Norte. Según ha explicado Diego Villabona, director de comunicación de Angulas Aguinaga, «es un icono de estas fechas, y por disparatado que parezca, tiene todo el sentido del mundo».

Ante los micrófonos de Europa Press, Josie aseguró que este año va a sorprender mucho más que otros. «Imagínate el agobio que tengo», bromeo, aunque sin querer desvelar el concepto del diseño. «Me ha costado mucho, ya lo contará ella», reconocía el diseñador.

Esta será la duodécima vez que Pedroche se coma las uvas desde la Puerta del Sol. Por eso, afirma que «este año es el año que necesitábamos hacer este look y aquí esta».

Respecto a la viralización que tiene el outfit cada Nochevieja, el estilista quiere que la reacción del público sea inmediata. «El día siguiente no, que sea inmediatamente. O sea, que la gente se atragante con la última uva y todo el mundo tuiteando», sentencia.

