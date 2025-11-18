Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Andreu Buenafuente y Silvia Abril. EFE

RTVE apuesta por una popular pareja de cómicos para dar las campanadas

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, los encargados de despedir el 2025 en la cadena pública

J.Zarco

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

RTVE ya ha escogido la que será su pareja de presentadores para dar las campanadas en Nochevieja. Serán los cómicos Andreu Buenafuente y Silvia Abril quienes reemplazarán a David Broncano y Lala Chus, presentes el año pasado.

Ambos son pareja en términos profesionales y personales y cuentan con una extensa trayectoria en televisión. El humorista catalán ya condujo las campanadas de 2008-09 en La Sexta junto a Berto Romero, pero Abril sí que lo hará por primera vez. Actualmente es un hombre de la casa puesto que presenta «Futuro imperfecto' en La 1.

Las expectativas son altas puesto que para despedir el 2024 Broncano y Lala Chus convirtieron a la cadena pública en líder de audiencias en esta noche tan especial. El año pasado obtuvieron un 31.2% de cuota de pantalla y 4.800.000 espectadores.

Tanto Abril como Buenafuente tienen experiencia presentando eventos juntos, ya que lo hicieron en 2019 y 2020 en una ceremonia tan especial como los Premios Goya.

Respecto a la competencia, en Atresmedia estarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote, tanto en La Sexta como Antena 3, mientras que en Mediaset estarán Sandra Barneda y Xuso Jones en Cuatro y Telecinco.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

