'Salvados' firma su récord de la temporada con Salomé Pradas y supera a 'La película de la semana' en La 1

La entrevsita de Gonzo con Salomé Pradas (quien fue responsable de Emergencias durante la gestión de la DANA) lideró de forma notable las audiencias de La Sexta este domingo. Salvados no solo logró su mejor dato de la temporada, sino que además firmó su emisión más seguida desde que el periodista conduce el formato.

'Salvados' se convirtió en el líder absoluto de la noche. Las dos partes emitidas obtuvieron un 9,9% de cuota (1.304.000 espectadores) y un 11% (1.286.000), lo que refleja una gran retención de audiencia. El promedio conjunto se situó en un 10,4% y 1.295.000 seguidores. En comparación con el domingo anterior, cuando marcó un 5,9%, La Sexta sube cuatro puntos en la franja correspondiente a la primera parte.

Además, Salvados dominó la mayor parte del prime time (de 22:01 a 23:23), imponiéndose a la película 'Modelo 77' de La 1 por cuatro décimas. La película española cerró con un 11,2% y 1.267.000 espectadores, liderando el total de su periodo de emisión (22:01 a 00:01), tramo en el que ya no coincidió con el programa de La Sexta durante los últimos 40 minutos. En ese último tramo sí se enfrentó a 'Una nueva vida', de Antena 3, a la que superó por 1,2 puntos.

En la parte negativa se encuentra Telecinco, que vuelve a ser la gran derrotada del domingo, con 'El debate de las tentaciones' (7,6% y 960.000) y el nuevo mínimo del debate de 'GH 20' (8,9% y 575.000), que ponen el punto final a otro mes fatídico para el primer canal de Mediaset.