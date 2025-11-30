El valenciano José Luis Sastre presentará el nuevo programa de 'prime time' en TVE El periodista de Alberic conducirá 'El juicio', un debate vibrante sobre temas sociales y asuntosque preocupan a la ciudadanía española

Televisión Española sigue intentando mejorar su parrilla. 'La Revuelta' es su gran estandarte para el 'prime time'. De lunes a jueves Broncano y su equipo compiten ferozmente contra un transatlántico como 'El Hormiguero'. Sin embargo, la cadena pública ha decidido apostar por un nuevo formato para complementar al espacio producido por Encofrados Encofrasa SL. En las últimas horas ha anunciado que llegará a La 1 'El juicio', presentado por el periodista valenciano José Luis Sastre.

El de Alberic cuanta con una dilatada experiencia; principalmente en la Cadena Ser. Según TVE, es «un referente para toda una nueva generación de profesionales de la comunicación». El formato será un debate vibrante sobre temas sociales y asuntos que preocupan a la ciudadanía española. Bajo la estructura y con el ritual de un juicio, cada semana un jurado popular dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que vive el país.

Sastre estará acompañado por un juez y un abogado cuyas identidades todavía no han sido revelada todavía. El espacio contará con los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final.

En un momento de renacimiento de los court show televisivos, La 1 apuesta por este formato que incluirá elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos por el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que Sastre entrevistará a personajes relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.

El jurado de 'El juicio' será un retrato plural de la sociedad española en un momento de gran polarización ideológica. Estará compuesto por nueve ciudadanos de a pie, elegidos tras un proceso de casting demoscópicamente representativo. Durante el programa habrá espacio para el seguimiento de sus opiniones y debates, y se incluirán piezas vinculadas a los momentos clave de sus deliberaciones y toma de decisiones.

'El juicio', una producción de RTVE en colaboración con la productora Abacus, es también un homenaje actualizado al mítico 'Tribunal Popular', producido por RTVE entre 1989 y 1991.