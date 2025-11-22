Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El trofeo que acredita al ganador de la Champions League. EFE

TVE renueva los derechos de la Champions League más allá de 2030

La cadena pública nacional adquiere las finales de la máxima competición continental hasta el 2031

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

RTVE está de enhorabuena pues ha conseguido renovar los derechos para emitir las finales de la UEFA Champions League hasta el 2031 tras la adjudicación por parte de UC3, la empresa conjunta entre la UEFA y la EFC (European Football Clubs) para el ciclo 2027-31.

Cabe recordar que la corporación ya disponía de los derechos de emsisión en abierto para la edición actual, que tendrá lugar en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026. Ahora, gracias a este acuerdo, se asegura poder seguir ofreciendo las finales de la máxima competición futbolística a nivel europeo.

De esta manera, RTVE sigue reforzándose como la casa del deporte pues también cuenta con los derechos de la final de la Women's Champions League o la Finalíssima entre España y Argentina a finales de marzo.

Además, a lo largo de 2026 ofrecera grandes citas deportivas internacionales como son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina o el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Paralelamente, Movistar Plus+ seguirá siendo la encargada de emitir todos los partidos de esta competición hasta 2031. La plataforma seguirá emitiendo en exclusiva la Champions league y el resto de competiciones europeas gracias al acuerdo alcanzado por Telefónica.

