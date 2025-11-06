Desvelado el invitado bomba de 'La Revuelta' para derrocar a 'El Hormiguero' El programa de TVE se prepara para la visita de una gran estrella el lunes 10 de noviembre

A. Pedroche Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

'La Revuelta' es uno de los programas de televisión más vistos de nuestro país. Cada noche, de lunes a jueves, reune a millones de personas frente al televisor. El espacio de David Broncano compite con 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Pese a que esta temporada el late night show de Antena 3 comenzó arrasando en audiencia, en las últimas semanas se ha igualado más. De hecho, ahora ha irrumpido 'La isla de las tentaciones' como competidor.

Broncano y su equipo se caracterizan por hacer un programa divertido, distendido y también por llevar invitados que, en realidad, no son estrellas mundialmente conocidas como lo son todos los de 'El Hormiguero'. Por ejemplo, el pasado lunes se sentó en su sofá el nadador extremeño Guillermo Gracia Núñez. Ha sido 27 veces campeones del mundo y 15 veces campeones de Europa.

De cara al próximo lunes, 10 de noviembre, 'La Revuelta' recibirá un invitado bomba. Segín cuenta Informalia, la cantante Rosalía visitará el espacio de TVE. Acudirá para promocionar su nuevo álbum titulado 'Lux'. Así, la popular cantante escoge 'La Revuelta' antes que 'El Hormiguero' como primer espacio televisivo para presentar el que es su cuarto disco, cuyo lanzamiento está previsto para este viernes, 7 de noviembre. De modo que la visita se producirá tan solo tres días después.

Esto parecía una utopía para el propio Broncano. «Me marco un objetivo: que vengan de aquí a final de trimestre Rosalía, Rufián y algún ex de 'Operación Triunfo'», dijo hace unas semanas el jiennense. Los dos últimos objetivos, Gabriel Rufián y Javián ('OT 1'), los ha cumplido ya. Y ahora se saldará el que, a priori, parecía más complicado.