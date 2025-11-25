Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sonsoles Ónega en una imagen de archivo. Ignacio Gil

Sonsoles Ónega se sincera sobre la enfermedad que padece su hijo: «Te adentras en un mundo de tinieblas muy difícil»

La presentadora ha compartido cómo ha cambiado su vida desde que a su hijo Gonzalo, de diez años, le diagnosticaron esta patología

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:30

Sonsoles Ónega intervino recientemente en un acto impulsado por El Club Malasmadres junto a la Federación Española de Diabetes y Crecer Sin Diabetes. En el evento, la presentadora habló abiertamente de cómo cambió su vida cuando le diagonistacaron a su hijo Gonzalo diabetes de tipo 1, una enfermedad crónica que actualmente padecen seis millones de personas, según la Federación Española de Diabetes (FEDE).

Desde ese momento, Ónega reconoce estar permanentemente en alerta, ya que todavía es un niño de diez años y no tiene la independencia que puede tener una persona más mayor. «Te hace, no diré vivir con más miedo del que una madre ya tiene, pero sí con una nueva alerta que cada minuto te está saltando», asegura. Esto le ha llevado a tener que modificar su rutina familiar y tener cierta dependencia a la tencología para controlar la evolución de su hijo, señalando que está «obsesivamente mirando el móvil» debido a los dispositivos de monitorización.

Durante su intervención, insistió en que la adaptación al tratamiento requiere aprendizaje diario. Subrayó que «lo complica todo», sobre todo hasta comprender el impacto de la alimentación y del ritmo de vida en la enfermedad. Añadió que «es un problema del que nadie es muy consciente hasta que no lo vive o que lo sufre», convirtiéndose en otra responsabilidad dentro del rol materno.

También reconoció que no ha sido nada fácil aceptar esta enfermedad. «Cuando la diabetes tipo 1 llega a tu hogar, te adentras en un mundo de tinieblas muy difícil», aunque con el tiempo esa sensación se atenúa. A pesar de que es una enfermedad que acompañará a su hijo siempre, quiere pensar que poco a poco la estabilidad acabará llegando y que esto solo es un bache más.

