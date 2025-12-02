Jorge Ponce sonroja a Broncano como nunca en 'La Revuelta': «No me llaméis tonto, eh»

A. Pedroche Lunes, 1 de diciembre 2025 | Actualizado 02/12/2025 00:00h. Comenta Compartir

Nuevo programa de 'La Revuelta' este lunes 1 de diciembre. Jorge Ponce ha regalado a los espectadores uno de los momentos de la temporada en el espacio de TVE. El malagueño es conocido por su humor y sus bromas. Lo ha demostrado en varias ocasiones. Esta vez, con su nueva ocurrencia, ha querido ponerle a Broncano los pies en el suelo. Darle una cura de humildad. Para Ponce la vida que lleva el presentador es «un cumpleaños constante». Debido a su fama, éxito y a ser la cara visible de uno de los shows más vistos de la televisión, tiene ciertos privilegios.

Llega tarde cuando quiere, le han regalado un meteorito, un caballo, la mismísima Rosalía le hizo un bizcocho, el escritor Javier Cercas le ofreció proponer su nombre como próximo académico de la RAE, ha jugado al tenis con Rafa Nadal y llegó a echar una pachanga en directo sobre el escenario de La Revuelta con uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto como Scottie Pippen. Sin embargo, ha habido una gota que ha colmado el vaso. El cómico andaluz lo ha querido exponer para que el público sea conocedor de ello. Ha contado que Broncano preguntó recientemente en un grupo de WhatsApp de amigos si «¿alguien más está invitado a la fiesta del castillo?».

Ponce ha tomado la determinación de «equilibrar las cosas» inaugurando el primer «Día de No Broncano» este lunes 1 de diciembre. Una jornada cuyo único fin es que el resto de los mortales pueda celebrar su propia existencia como «No Bros, un colectivo muy castigado por una minoría que eres tú». En este día histórico, el presentador ha sido sustituido en la cabecera de La Revuelta por una señora mayor, Ponce se ha confabulado con el público para hacerle creer que tenía algo en la cara y el teatro al completo se ha iluminado con pulseras de colores que portaban todos aquellos que no fueran Broncano. Algunos del público han comenzado a insultar al presentador. «No me llaméis tonto, eh», ha replicado el jienense.

Los invitados del lunes

Hoy han visitado 'La Revuelta' el actor Luis Tosar y la cantante Janette. El gallego ha ido a promocionar su nueva película: 'Golpes'. Ha regalado a Broncano unos calzoncillos que el presentador no ha dudado en ponerse encima de la ropa. También, a ocurrencia del equipo del programa, ha corrido por el escenario con unas tijeras. «Esto es algo que tu madre siempre dice que no hagas», ha dicho el jienense. Tosar ha firmado un papel que evitaba al programa cualquier responsabilidad si pasaba algo y ha estado vigilado por un médico y un bombero. O bueno, eso han dicho que eran.

Más tarde ha aparecido Janette en escena. La cantante cuenta con más de 50 años de éxitos a sus espaldas. Ha llegado con una misión para Broncano: «Me tienes que ayudar a buscar y después me invitas y te cuento todo». Aunque no es sencillo porque tiene dos requisitos inamovibles, que sea «muy guapo, porque yo soy muy selectiva», y «si no tiene más dinero que yo, no me interesa».