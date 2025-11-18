Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un joven observa los severos destrozos causados por la riada en Chiva. EFE

El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET

El ingeniero critica la descoordinación: «La Agencia de Meteorología veía la nube. La Confederación Hidrográfica veía la lluvia. Pero nadie veía el agua subiendo»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:27

No sólo la ausencia del Sistema de Alerta Temprana (SAT) hizo que el desastre de la dana fuera mayor. No únicamente fue la mayor lentitud ... del SAIH (Sistema de Automático de Información Hidrológica) uno de los motivos que retardó la respuesta de la administración valenciana. Y no sólo es motivo de alerta que, un año después, en la zona arrasada por la barrancada siga sin estar vigente el SAT, un centinela mucho mejor que el actual y que la Confederación Hidrográfica del Júcar se comprometió a instalar poco después de la tragedia. La «desconexión» y el «vacío» de aquellos días entre la CHJ y Aemet fueron otras dos razones de lo vivido.

