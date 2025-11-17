La jueza estudia incorporar como nuevas víctimas de la dana a dos fallecidos en Alginet y Carlet

La jueza que instruye la causa de la dana ha dictado una providencia que servirá para valorar si se incluye en la lista de víctimas ... mortales a dos vecinos más que perecieron en las horas o días posteriores a las riadas, por lo que la trágica cifra se podría elevar hasta las 236 personas, teniendo en cuenta que a las 229 oficiales se les pueden sumar siete casos en estudio (cinco previos y los dos últimos).

Una de estas víctimas era un vecino de Alginet, y la valoración se deriva de una petición trasladada por la hija del fallecido, que murió el 30 de octubre en su domicilio. Además de citarla ante el juzgado «a fin de ser oída en relación al fallecimiento de su padre», se pide también a la Policía Local del municipio un informe sobre si tuvo alguna intervención relacionada con el hombre la misma tarde del 29, «así como sobre la situación en la que se encontraba la vía pública y, en su caso, la vivienda» de la víctima. Se infiere, por lo que dice el auto, que se llegó a pedir al cuerpo municipal algún tipo de rescate o intervención que no fue posible por el estado de la calle.

La otra pieza por fallecimiento que ha trascendido este lunes, también derivada de la petición de una hija, hace referencia a un hombre que murió en la residencia de la tercera edad de Carlet el 2 de diciembre de 2024. Para su valoración se ha pedido al Instituto de Medicina Legal un informe forense «sobre si existe relación de causalidad entre las circunstancias sufridas» durante la riada, «teniendo en cuenta sus patologías», y su posterior fenecimiento.

Según la comparecencia de la hija, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se trata de un vecino de Paiporta que el día 29 estaba en casa de ella, en la que el agua superó los dos metros de altura. Y aunque lo pudo poner a salvo en el piso de arriba, junto a su madre y el resto de la familia, pasaron la noche mojados y con frío. Además, su padre se hizo una herida en el dedo de un pie que se le acabó infectando y fue a peor en las horas sucesivas. Los tratamientos de los médicos desplazados al domicilio no surtieron efecto, y posteriormente, para mejorar su atención y la de su madre, trasladaron a ambos a la residencia de Carlet. Estando ingresado en este servicio tuvo que ser trasladado al Hospital de la Ribera, donde se le volvió a cambiar la medicación de la infección y le dieron el alta, falleciendo a las pocas horas.

Por último, la providencia también cita a declarar a otras dos personas que han solicitado ser incluidas en la lista de personas lesionadas. Además de comparecer ante el juzgado deberán aportar la documentación médica y los informes de las lesiones padecidas en aquella jornada.