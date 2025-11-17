Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana cita a declarar a la jefa de secretaría de Mazón por sus llamadas con Pradas
Cauce del Poyo a su paso por Paiporta, el pasado marzo. Jorge Gil/EP

La jueza estudia incorporar como nuevas víctimas de la dana a dos fallecidos en Alginet y Carlet

La cifra total se elevaría a 236 personas, pues ya hay siete casos en estudio

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

La jueza que instruye la causa de la dana ha dictado una providencia que servirá para valorar si se incluye en la lista de víctimas ... mortales a dos vecinos más que perecieron en las horas o días posteriores a las riadas, por lo que la trágica cifra se podría elevar hasta las 236 personas, teniendo en cuenta que a las 229 oficiales se les pueden sumar siete casos en estudio (cinco previos y los dos últimos).

