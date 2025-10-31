La jueza estudia incluir como víctima a un fallecido en La Fe y las muertes por la dana podrían ascender a 234

La jueza de Catarroja, que investiga la causa de la dana del 29 de octubre de 2025 sigue añadiendo posibles víctimas, que en el caso ... de la Comunitat pueden llegar a 234 personas, frente a las 229 fijadas ya oficialmente dos días después del aniversario de la tragedia. Así se desprende de un auto dictado este viernes, en el que ordena indagar si la muerte de un hombre en el hospital La Fe de Valencia se debió a la acción de la barrancada.

Esa providencia ordena al Instituto de Medicina Legal que emita un informe sobre la relación de causalidad entra la muerte de un hombre y la Dana, después de que su hijo haya solicitado que sea considerada como víctima en el procedimiento. Con esta persona, ya son cinco las muertes que están en estudio para determinar si se suman a las 229 víctimas mortales de la catástrofe, según se desprende del documento difundido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En el documento judicial queda patente que el hombre ingresó en el hospital La Fe cuatro días después de la barrancada, esto es, el 1 de noviembre de 2024. El paciente permaneció en el centro sanitario durante alrededor de 48 horas, mientras los servicios médicos trataban de salvar su vida, lo que finalmente no fue posible, certificando su muerte el día 3. La magistrada solicita ahora a la institución que remita toda la documentación médica de la que dispongan.

Del mismo modo, en la misma providencia, solicita al Instituto de Medicina Legal el informe forense practicado al cuerpo del hombre tras su fallecimiento en La Fe «sobre la relación de causalidad entre el fallecimiento (...) en fecha de 3 de noviembre de 2024, y las circunstancias sufridas por el mismo en su domicilio de Catarroja, como consecuencia de la DANA, en fecha de 29 de octubre de 2024».