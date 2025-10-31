Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acceden a un garaje de La Torre en busca de posibles fallecidos. EFE/BIEL ARIÑO

La jueza estudia incluir como víctima a un fallecido en La Fe y las muertes por la dana podrían ascender a 234

La magistrada valora si se añaden cinco casos más al ya trágico balance de la riada

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:17

Comenta

La jueza de Catarroja, que investiga la causa de la dana del 29 de octubre de 2025 sigue añadiendo posibles víctimas, que en el caso ... de la Comunitat pueden llegar a 234 personas, frente a las 229 fijadas ya oficialmente dos días después del aniversario de la tragedia. Así se desprende de un auto dictado este viernes, en el que ordena indagar si la muerte de un hombre en el hospital La Fe de Valencia se debió a la acción de la barrancada.

