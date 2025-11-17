Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

En este punto de Cheste se unen los barrancos de Chiva, Cueva Morica y Grande para dar paso al Poyo. JESÚS SIGNES

Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Los cuatros empresarios, Elisabeth y Elvira o los miembros de la familia Mora fueron arrastradas por la riada antes del correo de las 18:43 horas

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:04

Janine es una de las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. En su vientre llevaba a Escarlett, su hija, que ... también ha sido reconocida como fallecida por los efectos de la riada que asoló la provincia de Valencia el año pasado. Su madre, Mary Rodríguez, es una de las habituales en todas las manifestaciones que se han convocado para pedir justicia por la nefasta gestión que se llevó a cabo aquel 29-O por parte de todas las administraciones que tenían que haber velado por la seguridad de los ciudadanos. Antes de ser arrastrada por el agua, Janine envió un vídeo a su madre que sólo verlo retuerce el estómago. Un llanto detrás de un parabrisas donde la fuerza del agua arrastraba un rosario de coches. A esa hora, antes de las siete de la tarde no existía el Es Alert y el correo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la alerta roja en el barranco del Poyo estaba tan tierno que no daba tiempo a avisar.

