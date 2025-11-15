Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio de 850 habitantes
El tramo del barranco del Poyo que hay que cruzar para llegar al Circuit Ricardo Tormo desde el apeadero de Renfe. LP

El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste

El acceso al Ricardo Tormo desde el apeadero de Renfe atraviesa la rambla que se inundó con la dana, en un fin de semana en el que hay previsión de lluvias y que demuestra que no se ha aprendido nada

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Parece que no se ha aprendido nada un año después de la trágica dana que azotó a los municipios valencianos dejando 229 fallecidos y miles ... de desperfectos fruto de una inundación sin precedentes, que también dejó muy dañados los accesos y los aparcamientos del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, además de la línea C3 de Cercanías Renfe que tenía un apeadero cercano al trazado valenciano que miles de personas utilizaban para acudir al Gran Premio de la Comunitat. Y es que en esa estación, una vez uno se baja del vagón, tiene que andar unos quince o veinte minutos hasta el acceso del Circuit, cruzando la rambla del Poyo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  2. 2 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  3. 3

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  4. 4 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  5. 5

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo
  6. 6

    El número tres de Morant, otra vez en un jardín
  7. 7 Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO
  8. 8 Detenidos dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, por la agresión del policía hospitalizado en estado de coma
  9. 9

    Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste

El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste