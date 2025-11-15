El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste

Parece que no se ha aprendido nada un año después de la trágica dana que azotó a los municipios valencianos dejando 229 fallecidos y miles ... de desperfectos fruto de una inundación sin precedentes, que también dejó muy dañados los accesos y los aparcamientos del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, además de la línea C3 de Cercanías Renfe que tenía un apeadero cercano al trazado valenciano que miles de personas utilizaban para acudir al Gran Premio de la Comunitat. Y es que en esa estación, una vez uno se baja del vagón, tiene que andar unos quince o veinte minutos hasta el acceso del Circuit, cruzando la rambla del Poyo.

Sí, el mismo cauce que portó niveles incalculables de agua aquella fatídica tarde del 29 de octubre, y que se desbordó en múltiples puntos de su recorrido, entre ellos, frente al Circuit. Pero es que no se cruza con un puente en altura. Se atraviesa bajando a ras de suelo, ya que la profundidad del barranco del Poyo a estas alturas no es muy honda, de apenas un par de metros. Una carreterita asfaltada sirve como unión entre un lado y otro, el de la estación de Renfe y el del acceso norte al Circuit. Un tramo que, lógicamente, hace un año quedó destrozado, y que ahora ha revivido con la reconstrucción tras la dana, aunque parte de la zona contigua sigue medio encharcada y con múltiples rocas sueltas como prueba de la destrucción vivida.

Sin embargo, no se ha aprendido nada. El cruce de la rambla del Poyo sigue estando igual que antes, a ras de barranco. Recién asfaltado y pintado, pero igual de peligroso. Y más en un fin de semana como este del 14 al 16 de noviembre, en el que miles y miles de personas acudirán al Circuit Ricardo Tormo para disfrutar de la emoción de MotoGP, con la preocupación de que hay una previsión de lluvia sobrevolando los cielos valencianos.

Según AEMET, para el sábado 15 de noviembre se comenzará con un cielo prácticamente despejado con algunas nubes y sin riesgo de precipitaciones, que cambiará sobre el mediodía, cuando tendremos un cielo completamente cubierto por nubes con un 95% de probabilidad de lluvia sobre el circuito, lo que afectará a las clasificaciones y posiblemente a la carrera al Sprint de MotoGP. Las temperaturas mínimas se mantienen en los 12ºC, mientras que las máximas bajarán hasta los 22ºC. Para el domingo 16 de noviembre, se mantiene la tónica del sábado y presenta una jornada marcada por los intervalos nubosos con posibilidad de lluvia hasta el mediodía, cuando el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas mínimas bajarán hasta los 10ºC, del mismo modo que las máximas, que también presentarán un ligero descenso hasta los 21ºC.

Es decir, tanto sábado como domingo hay previsión de lluvia en una zona inundable, con el precedente de lo sucedido hace un año, y se ha vuelto a cometer el mismo error. Pudiendo haber construido una pasarela elevada, aunque sea provisional y de quita y pon, se decidió reconstruir lo que ya había volviendo a obligar a que miles y miles de personas tengan que pisar el suelo del barranco del Poyo, un terreno que, si la lluvia lo complica, podría perfectamente volver a llenarse de agua. Lógicamente no a niveles catastróficos como en 2024, pero sí lo suficiente como para impedir el cruce de personas y poner en riesgo a más de uno.

Y es que lo más curioso de todo es que los propios visitantes que tienen que cruzar por este tramo del barranco del Poyo pueden observar como hay una estridente señal de tráfico fosforito, que reza claramente: «ATENCIÓN. Zona inundable, con agua no pasar». Pues eso. Que si eligen venir al Circuit con el renovado Cercanías de Renfe, vayan con cuidado y lleven calzado preparado para, quién sabe, tener que tocar algo de agua.