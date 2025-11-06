Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce

Por el barranco del Poyo llegó el mayor grado de destrucción a los municipios por la dana y por el de la Saleta se ... anegó Aldaia, Alaquás y Xirivella, en un fenómeno crónico debido a los problemas de encauzamiento de esta rambla. Por estas razones, el plan del Ministerio de Transición Ecológica para prevenir nuevas inundaciones y que ya ha pasado el periodo de alegaciones se detiene con detalles en ambos proyectos.

Ambos barrancos tendrán conexiones con el nuevo cauce, lo que provoca la intranquilidad del Ayuntamiento de Valencia, que ya ha pedido varias veces que se revisen las cifras de caudales. En el caso de la Saleta, la conclusión en el documento final es que nada cambia respecto al documento inicial. Con un presupuesto cercano a los cien millones de euros, derivará un máximo de 130 metros cúbicos por segundo, primero por un canal subterráneo y luego por otro en superficie, vertiendo el caudal al nuevo cauce a la altura de la depuradora de Quart-Benàger. Se hará convirtiendo un tramo de 30 metros de la calzada en un puente para que el agua pase por debajo.

Proyecto de desvío del Poyo y la Saleta al Turia Aldaia Valencia Xirivella Turia- Plan Sur Barranco de la Saleta Vía Verde Saleta-Turia Capacidad: 130m3/s Alaquàs Vía Verde Poyo-Turia Capacidad: 780m3/s Barranco del Poyo Capacidad: 1.500m3/s Capacidad: 800mm3/s Picanya Fuente: Ministerio para la T. Ecológica

Eso sí, se ha adaptado el diseño para que sea capaz de evacuar, en condiciones de máxima seguridad, los nuevos caudales de diseño, algo mayores que los originales, actuando sobre la pendiente y la sección transversal en algunos tramos de la conducción soterrada. El estudio recomienda, además, disponer aducciones de aire que permitan atender lademanda de aire generada en la conducción.

También se ha modificado el trazado en un tramo de la conducción soterrada para facilitar el enlace con el encauzamiento del tramo urbano de Aldaia y se ha comprobado el correcto funcionamiento del enlace para 30 m3 /s, aunque podría funcionar correctamente para caudales mayores, aseguran los redactores del plan.

Sin embargo, también indica que esta actuación no proporciona una defensa total frente a inundaciones en el casco urbano de Aldaia y debe complementarse con el aumento de capacidad del encauzamiento urbano de Aldaia y con la creación de zonas de laminación aguas arriba, que reduzcan los caudales punta que llegan al municipio.

Ya está iniciada la información pública a efectos de expropiaciones, con lo que la previsión es sacar a concurso las obras a principios de 2026. La decisión pasa por hacerla en dos fases, en lo que se convertirá en la primera iniciativa que cuaja más allá de las obras de emergencia.

En cuanto a la rambla del Poyo, aguas arriba se ha previsto una reforestación y estabilización de suelos, que deberá realizarse en zonas de la cuenca alta desprovistas de vegetación. Con ello se pretende reducir las escorrentías, al contrario de lo que sucedió hace un año.

En Chiva se realizan ahora actuaciones de emergencia en el barranco, con la consolidación de taludes y la excavación de cuencos en el lecho del cauce para frenar el agua. El documento habla también de la creación de zonas de almacenamiento controlado tanto aguas arriba como aguas abajo del cruce con la autovía A-3 y el Poyo.

Ampliar Tramo del nuevo cauce del Turia. IVÁN ARLANDIS

Ya en l'Horta, se habla de realizar otra zona de almacenamiento controlada en las márgenes de la rambla aguas abajo de Paiporta, justo antes de la entrada de los flujos desbordados a los cascos urbanos de Catarroja, Albal, Massanassa y Alfafar. Aumentaría el tiempo de reacción y la seguridad ante cualquier otro episodio de inundaciones. Puede diseñarse, opinan los autores del plan, al menos parcialmente como un parque inundable que, además de proteger a las poblaciones frente a las inundaciones, se convierta en un espacio de recreo y ocio para la población. Ello requiere adquirir los terrenos y estudiar fórmulas de gestión de zonas verdes de uso público, temporalmente inundables.

Pero eso no soluciona el problema. La capacidad del barranco del Poyo se reduce de manera significativa aguas abajo de Picanya. Por ello, se proyectó una vía verde que conectaba el barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia, situándose su arranque entre Picanya y Paiporta. El objetivo de esta actuación era proteger las poblaciones por las que discurre a partir de esa conexión, similar en propósito a la de la Saleta.

Los tremendos datos registrados en la dana obligan a una reflexión. No en vano, en el plan del Ministerio se habla de que aconseja «estudiar con profundidad la viabilidad actual de la solución de vía verde para el desvío de caudales al nuevo cauce». Tambien se indica que los condicionantes de esta solución son importantes, debido a las infraestructuras existentes: las línea de Metrovalencia, la red de acequias, las conducciones de agua potable, el cruce de la V-30 y su conexión con el nuevo cauce del río Turia.

Por ese motivo, añaden que el proyecto de esta solución debe analizar «cómo se hubiera comportado la solución del proyecto original de desvío de 700 m3/s al nuevo cauce con una crecida como la del 29 de octubre de 2024, muy superior a la de los caudales de diseño. Los estudios previos de esta vía verde contemplaban un rango de caudales que iba desde 550 m3/s hasta 1.200 m3/s, variando la capacidad en función de si la vía verde iba o no acompañada con otras actuaciones de laminación en la cuenca».

El problema es que la crecida actual «ha sobrepasado ampliamente los caudales de diseño empleados, por lo que es aconsejable estudiar una solución que sea compatible con los caudales que circulan por el río Turia en el nuevo cauce, no incremente significativamente el riesgo actual en su margen izquierda y reduzca la peligrosidad y el riesgo en las poblaciones de la Horta Sud».

Capacidad del nuevo cauce del Turia

Las soluciones proyectadas para el barranco de la Saleta y la rambla de Poyo incluyen un desvío de caudales hacia el nuevo cauce del río Turia, lo que podría suponer un problema si por dicho cauce también circulase una avenida de proporciones extraordinarias y coincidiesen las puntas de caudal, apuntan los redactores del plan en su versión definitiva.

Por ello, los desvíos de caudal al nuevo cauce del Turia deben diseñarse de forma que no se incremente el riesgo de inundación por desbordamiento del nuevo cauce. La solución pasa por aumentar la capacidad hidráulica del nuevo cauce, lo que permitiría incorporar los caudales de los barrancos de la Saleta y del Poyo, aunque por el Turia circulase una avenida de proporciones extraordinarias.

Las simulaciones realizadas ponen de manifiesto que, en el tramo I, desde el azud del Repartiment hasta el azud Intermedio, no se requiere de intervención alguna, pues, a pesar de producirse en este tramo el máximo peralte del flujo en curva, dispone de un resguardo en el cajero exterior de la misma de hasta 0,90 m. Sin embargo, desde el azud intermedio hasta la desembocadura (tramos II y III), un caudal de 5.000 m3/s agota la capacidad del cauce, produciéndose desbordamientos.

Por eso bastaría con un ligero recrecimiento de los cajeros en algún tramo a base de barrera tipo New Jersey para evitar desbordamientos. Solo con estas actuaciones se incrementaría la capacidad del nuevo cauce en 700 m3/s.

En un estudio posterior se analizaron distintas soluciones con el objeto de incrementar más la capacidad del nuevo cauce del Turia. La solución propuesta y proyectada en una primera fase consiste en la excavación de un cauce interior en los tramos II y III. En el tramo II el cauce interior tiene un ancho en coronación de 120 m, y en el tramo III tiene un ancho en coronación variable, La proifundidad sería en ambas zonas de dos metros.

«Con esta solución se posibilita la evacuación de 5.800 m3/s tras las incorporaciones de los barrancos de la Saleta y del Poyo. El comportamiento hidráulico de la solución es adecuado y el perfil del terreno permite la excavación inferior sin que la posición del nivel del mar condicione el funcionamiento hidráulico del vertido al mar, aunque habría que estudiar el posible aterramiento del cauce durante las crecidas», apuntan los expertos.