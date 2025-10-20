Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El jefe del SAIH de la CHJ, Ignacio Valero, en su comparecencia en el Senado. ALEJANDRO MARTÍNEZ/EP

El jefe del SAIH amplía ahora el tiempo de transmisión de avisos y abre la puerta a fallos en las comunicaciones el 29-O

Ignacio Valero dilata hasta los 45 minutos la validación de los datos de caudal y el envío de alertas de la CHJ: «Las comunicaciones pueden fallar y a lo mejor no entra el dato al minuto 1 y eso puede tardar un poco más»

Pablo Alcaraz
Manuel García

Pablo Alcaraz y Manuel García

Valencia | Alzira

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:52

El jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la red de pluviómetros y medidores de caudal que vigilan los cauces de la cuenca ... del Júcar, ha ampliado el tiempo en la validación de datos y el aviso de crecidas hasta los 45 minutos, cuando inicialmente este lapso se tardan entre 20 y 25 minutos, durante su comparecencia en el Senado. Cabe recordar que esta misma cifra fue la que expuso en su declaración en la Cámara Alta la técnico que envió el fatídico correo electrónico a Emergencias avisando de que el Poyo llevaba más de 1.800 metros cúbicos por segundo en el medidor de Riba-roja situado junto a la A-3 a las 18:43 el pasado 29 de octubre.

