El jefe del SAIH amplía ahora el tiempo de transmisión de avisos y abre la puerta a fallos en las comunicaciones el 29-O

El jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la red de pluviómetros y medidores de caudal que vigilan los cauces de la cuenca ... del Júcar, ha ampliado el tiempo en la validación de datos y el aviso de crecidas hasta los 45 minutos, cuando inicialmente este lapso se tardan entre 20 y 25 minutos, durante su comparecencia en el Senado. Cabe recordar que esta misma cifra fue la que expuso en su declaración en la Cámara Alta la técnico que envió el fatídico correo electrónico a Emergencias avisando de que el Poyo llevaba más de 1.800 metros cúbicos por segundo en el medidor de Riba-roja situado junto a la A-3 a las 18:43 el pasado 29 de octubre.

Además, Ignacio Valero ha abierto la puerta a posibles fallos en las comunicaciones del SAIH: «Las comunicaciones pueden fallar y a lo mejor no entra el dato al minuto 1 y eso puede tardar un poco más».

Valero ha explicado que los datos recabados en por los medidores del sistema de vigilancia se transmiten cada cinco minutos pero el SAIH entraña más complejidades que hacen que las cifras no sean en tiempo real. El jefe del servicio del SAIH ha comentado que cuando el agua pasa por un sensor debe estar unos 15 minutos con ese nivel o superior: «Cada cinco minutos se van registrando los datos en la web, con lo cual ya tenemos 20 minutos. En ese momento, si no hay ningún problema con las comunicaciones, se puede visualizar a través de la web o las distintas aplicaciones».

El alto cargo de la CHJ ha defendido también que la validación resulta vital para contrastar que la posible existencia de datos «anómalos» que haya podido reportar un sensor que pueden ser causados por el impacto de un tronco o un rayo sobre el medidor.

Valero ha descargado la responsabilidad de la vigilancia de los barrancos sobre la Generalitat enarbolando el contenido del plan especial frente al riesgo de inundaciones que, a su parecer, deja en manos de Emergencias el control de las ocho escalas de control de caudal situadas en la cuenca del Poyo en Chiva, en Cheste, en Massanassa, Paiporta o Torrent. «En todos esos puntos, lo que tenía que hacer el Centro de Coordinación de Emergencias era contrastar».

Con respecto a las obras de emergencia para reparar los daños de la riada del 29-O sobre el SAIH, el jefe del servicio ha dicho que el 90% de los trabajos ya se han ejecutado.

Alerta temprana

Por otro lado, sobre la implantación de los sistemas de alerta temprana y de ayuda a la decisión, este último vigente en la cuenca del Ebro, en la demarcación del Júcar ha dicho que «el mejor SAT son la predicción y las lluvias«. »Esperar que un modelo o un sensor avise a la población sería un error«, ha aseverado.

Valero ha explicado que el Ebro sí dispone de este sistema porque la configuración de la cuenca es diferente a la de las de las ramblas mediterráneas. A lo largo de su transcurso, este río tiene presas en los afluentes y la función del sistema sirve para hacer modelos predictivos de cómo sería el impacto de sus desembalses para que no generen «una avenida mayor a la que se produciría de manera natural».

«En las cuencas mediterráneas no es de fácil implantación por la torrencialidad o las pendientes. Los europeos tenemos un sistema de alerta de inundaciones, los SAT del sureste peninsular no son tan eficaces porque no hay grandes ríos», ha comentado antes de asegurar también que se está trabajando en un proyecto piloto en el Júcar pero que su implantación en el conjunto de la demarcación no llegará hasta dentro de tres o cinco años.