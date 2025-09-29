Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Voluntarios en la zona cero de la dana. ROBER SOLSONA/EP

Cinco medidores de la red de vigilancia de la CHJ dan fallos en plena alerta roja

Dos sensores del SAIH marcan error mientras otros tres tampoco reportan datos «por motivos técnicos o de comunicaciones»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:19

«La Confederación está absolutamente preparada», aseveró Miguel Polo, presidente de la CHJ, en su primera entrevista concedida a la prensa once meses después ... de la dana, una tragedia sobre la que había guardado un escandaloso silencio sólo roto en su declaración ante la jueza instructora de hace más de una semana. Polo hizo esta declaración, tan contundente como relativa, tras ser preguntado por si las zonas afectadas por la riada del pasado 29 de octubre estaban en condiciones de afrontar unas lluvias torrenciales como las que se prevén para este lunes y este martes. Sin embargo, el organismo de la cuenca, que tiene entre sus funciones la vigilancia de los cauces y el aviso del incremento de los caudales, dispone de hasta cinco medidores que o dan fallos o no reportan datos «por motivos técnicos o de comunicaciones» al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Ni que decir cabe que esta información es clave a la hora de afrontar la alerta roja por precipitaciones que golpeará Valencia los próximos días.

