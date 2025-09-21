Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras bajo un puente situado en el barranco del Poyo a su paso por Riba-roja. IRENE MARSILLA

Los medidores 'fantasma' de la CHJ: una red de casi 20 aforos

Los sensores aparecen en las memorias de gestión del organismo de la cuenca, pero sus datos no se muestran en la página web del SAIH

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:56

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) disponía de mucha más información sobre lo que estaba pasando en la provincia de Valencia durante la fatídica ... dana del pasado 29 de octubre, una catástrofe que se saldó con 229 muertos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales. Que el organismo de la cuenca presidido por Miguel Polo manejaba más datos de los caudales de los ríos y barrancos de la demarcación el día de la tragedia es un hecho gracias a los aforos 'fantasma', una serie de medidores que recaban información con carácter reservado y que no se puede consultar de manera pública en la página web del sistema de vigilancia de los cauces. LAS PROVINCIAS ha destapado la existencia de algunos de ellos en el Poyo y el Magro, pero la realidad es que esta red estaría compuesta por casi una veintena de sensores sobre los que la CHJ guarda un escrupuloso silencio.

