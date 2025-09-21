Los medidores 'fantasma' de la CHJ: una red de casi 20 aforos

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) disponía de mucha más información sobre lo que estaba pasando en la provincia de Valencia durante la fatídica ... dana del pasado 29 de octubre, una catástrofe que se saldó con 229 muertos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales. Que el organismo de la cuenca presidido por Miguel Polo manejaba más datos de los caudales de los ríos y barrancos de la demarcación el día de la tragedia es un hecho gracias a los aforos 'fantasma', una serie de medidores que recaban información con carácter reservado y que no se puede consultar de manera pública en la página web del sistema de vigilancia de los cauces. LAS PROVINCIAS ha destapado la existencia de algunos de ellos en el Poyo y el Magro, pero la realidad es que esta red estaría compuesta por casi una veintena de sensores sobre los que la CHJ guarda un escrupuloso silencio.

Este periódico ha consultado las memorias de gestión anual de la Confederación y ha demostrado que en dicho documento aparecen registrados más aforos de los que se muestran públicamente en el portal del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Si bien es cierto que estos medidores no calculan el caudal sino el nivel que lleva el cauce, su información puede resultar clave para prevenir inundaciones aguas abajo de donde estén enclavados. Es decir, si marcan varios metros de altura del flujo que discurre bajo suya, y además se sabe que ha llovido bastante en la cuenca, es una prueba indudable de que existe una avenida aunque se desconozca el volumen de la misma.

Por ejemplo, en el caso del Poyo y el marco de control 'fantasma' en Massanassa existe un margen de tiempo de tres horas para avisar de una riada desde que la lámina de agua pasa por el sensor de Riba-roja hasta que llega a las puertas de la Albufera, según la investigación realizada por este periódico tras conseguir los datos reservados de dicho aforo.

Para más inri, la propia CHJ reconoce la existencia de una estación de aforo con el número 92 situada en el río Mira próxima a Camporrobles en su análisis hidrológico y pluviométrico de la dana. De hecho, el citado informe, publicado el pasado 15 de enero bajo el título 'Episodio de lluvias y avenidas del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024', detalla tanto la altura alcanzada por el agua durante el temporal como el momento en el que esta fue registrada hasta que el sensor colapsó. La mayor alzada notificada por este medidor fue de 4,616 metros y se produjo a las 2:15 horas de la madrugada del 30 de octubre. En otras palabras, este estudio evidencia tanto la existencia de estos marcos de control 'fantasma' como que estaban en funcionamiento el 29-O.

Ubicaciones

Sin embargo, este diario ha encontrado, en colaboración con fuentes expertas, hasta otros 16 puntos categorizados como 'fantasmas' y que, hasta la fecha, no han sido desmentidos por la Confederación. En concreto, además de los medidores de Camporrobles, Massanassa, Real de Montroi y el posible marco de Carlet, ya desvelados por LAS PROVINCIAS, se encuentran más sensores en Alfara del Patriarca, para vigilar el tramo final del barranco del Carraixet; en Cullera, en el azud de Marquesa en el Júcar; otro en el azud Escalona, también en el Júcar y situado en una población con el mismo nombre; otro en Estubeny, en el río Sellent; otro en el río Vaca; otro cerca de Xàtiva, en el río Albaida; otro entre Lorcha y Villalonga, en el trascurso del Serpis; otro en Ontinyent, sobre el Clariano; otro en Elda, para controlar el paso del Vinalopó; otro en Alicante, en el Monnegre; otro próximo a Benafigos, en el Monleón; otro en las inmediaciones de Ludiente, en el río Villahermosa; y un último cerca de Tarazona de la Mancha, en el Júcar.

Cabe apuntar que desde el ente presidido por Miguel Polo ya mostraron sus reticencias a la hora de dar explicaciones sobre este tipo de caudalímetros cuando LAS PROVINCIAS preguntó por la existencia de un marco de control 'fantasma' en Massanassa. La CHJ emplazó entonces a realizar una solicitud de esas mediciones a través del Portal de Transparencia dado que, según su versión, esos datos «no son públicos». De hecho, una técnico del SAIH que compareció en la comisión de investigación del Senado llegó a decir que este medidor estaba «en pruebas».

Sea como fuere, la jueza instructora de la causa judicial abierta para dirimir responsabilidades por la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, requirió a la Confederación por los datos del aforo 'fantasma' de Massanassa a mediados de junio dada la relevancia de este asunto para la investigación.