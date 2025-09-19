Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

imagen de archivo de la laguna de la Albufera. Iván Arlandis

La CHJ detecta problemas en casi 2.000 análisis del agua de la Albufera

El organismo de cuenca realiza análisis en 16 acequias y 4 puntos de la laguna y encuentra incumplimientos en la zona norte del paraje

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:49

La dana del 29 de octubre supuso un antes y un después para los protocolos de de vigilancia de la calidad de las aguas del ... Parque Natural de la Albufera. Aunque la conselleria de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) siempre han realizado sendas labores de análisis en la laguna y las acequias, desde la barrancada del año pasado estos muestreos se hacen con mayor frecuencia. De esta manera, la CHJ ha detectado en casi 2.000 análisis problemas en los parámetros de calidad que debería cumplir el agua que llega hasta la laguna.

