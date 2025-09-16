La laguna de la Albufera recibe 1,5 toneladas de pesticidas al año

La laguna del Parque Natural de la Albufera sufre la llegada de los pesticidas que utilizan los agricultores del entorno. Así lo han desvelado ... tres investigadores del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV). Concretamente, los técnicos han contabilizado en 1,5 toneladas la cantidad de pesticidas que acaban en la laguna cada año. Según el estudio, los pesticidas son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, y contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural en pocas horas tras su aplicación.

Los investigadores Pablo Amador, Valerio Gherardi y Andreu Rico del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles han desarrollado un estudio pionero que permite seguir, paso a paso, el camino que recorren los pesticidas agrícolas en el Parque Natural de l'Albufera, desde su aplicación en los campos de arroz hasta su llegada al lago y al mar Mediterráneo. Así, han seguido el recorrido de un total deocho pesticidas que fueron implementados en los cultivos de arroz durante un periodo de 10 años. Este seguimiento, por tanto, se ha realizado bajo parámetros de normal actividad en el paraje, bajo condiciones reales de clima, manejo agrícola y circulación del agua.

«Los resultados del estudio muestran que anualmente se aplican unas 35 toneladas de pesticidas en el Parque Natural de l'Albufera, de las cuales siete son emitidas por los campos de arroz al agua del parque y aproximadamente 1,5 de ellas entran en el lago de l'Albufera», explica Pablo Amador. Por tanto, según el estudio, poco más de un 4% de los pesticidas aplicados en los arrozales termina en la laguna.

Además, los investigadores pudieron percibir que hasta 0,6 toneladas de pesticidas llegaron a la laguna pero se acaban emitiendo a través de las golas hasta el Mar Mediterráneo. Según el estudio, el compuesto más aplicado es el herbicida Bentazona, con 11 toneladas. El cultivo del arroz ocupa aproximadamente 130 km2 de la superficie total del parque (209 km2).

El estudio, publicado en la revista 'Environmental Pollution', integra un modelo hidrológico de alta resolución que simula el manejo agrícola en arrozal con un modelo hidrológico implementado a escala regional. De hecho, el sistema creado por los investigadores permite «representar con precisión los pulsos de entrada y salida de agua en el sistema de riego tradicional del parque, además de rastrear el transporte de contaminantes en las masas de agua a escala diaria. La resolución alcanzada supera con creces la del monitoreo convencional o la de los modelos ambientales publicados hasta la fecha».

««el modelo demuestra que los pesticidas utilizados de forma intensiva en el cultivo del arroz son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, de forma que contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural en pocas horas después de su aplicación», explicaba Pablo Amador. Por otro lado, el estudio revela que los compuestos con mayor riesgo para los organismos acuáticos del parque son los fungicidas Azoxistrobin y Difenoconazol, y el herbicida MCPA. Según apuntaba Andreu Rico, «las zonas con mayor riesgo de exposición se localizan en el sur del lago, donde confluyen aguas de retorno agrícola con altas cargas contaminantes».

El estudio científico, en el que también participan Yasser Fuentes-Edfuf (Universidad Instituto de Empresa) y Claudia Martínez-Megías (Tragsatec), también concluye que durante la campaña de cultivo se han detectado mezclas de hasta cinco pesticidas que superan el umbral de riesgo simultáneamente en el lago y que el riesgo máximo se alcanza en el mes de agosto, con niveles que pueden provocar efectos crónicos en hasta el 40 % de las especies acuáticas del lago. «Este hecho demuestra que la contaminación va más allá de los arrozales y que afecta a todo el sistema acuático del Parque Natural», indica Andreu Rico.