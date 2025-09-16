Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tancat de la Pipa de la Albufera, seco más de diez meses después de la dana. LP

La laguna de la Albufera recibe 1,5 toneladas de pesticidas al año

Un estudio del Instituto Cavanilles de la UV desvela que los pesticidas utilizados para el arroz son arrastrados a través del agua hasta la lámina acuática del parque natural

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:37

La laguna del Parque Natural de la Albufera sufre la llegada de los pesticidas que utilizan los agricultores del entorno. Así lo han desvelado ... tres investigadores del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV). Concretamente, los técnicos han contabilizado en 1,5 toneladas la cantidad de pesticidas que acaban en la laguna cada año. Según el estudio, los pesticidas son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, y contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural en pocas horas tras su aplicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  6. 6

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  7. 7 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  8. 8

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La laguna de la Albufera recibe 1,5 toneladas de pesticidas al año

La laguna de la Albufera recibe 1,5 toneladas de pesticidas al año