Urgente Doble premiazo en el Gordo de la Primitiva de hoy: dos nuevos millonarios se llevan más de 12.012.682 euros
El tancat de la Pipa de la Albufera, seco más de diez meses después de la dana. J. L. BORT

El filtro verde del agua de la Albufera sigue inoperativo tras diez meses de la dana

La CHJ ultima los trabajos de rehabilitación para reabrir el tancat de la Pipa, donde las lagunas se encuentran secas, a lo largo de este mes de septiembre

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:12

Barro seco en lugar de agua y maquinaria pesada en lugar de aves. Esta es la estampa en la que lleva sumido el tancat de ... la Pipa de la Albufera estos diez meses transcurridos desde la dana que el pasado 29 de octubre devastó la provincia de Valencia. Esta área reservada para la conservación de la biodiversidad del parque natural, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y custodiada por Seo BirdLife y Acció Ecologista Agró mediante convenio, lleva cerrada desde el 29-O. Se trabaja para reabrir sus puertas lo antes posible y, lo más importante, vuelva a actuar como filtro verde del agua de la laguna. Sin embargo, por el momento el paraje presenta un preocupante estado de sequía al estar prácticamente vacías todas sus balsas.

