El filtro verde del agua de la Albufera sigue inoperativo tras diez meses de la dana

Barro seco en lugar de agua y maquinaria pesada en lugar de aves. Esta es la estampa en la que lleva sumido el tancat de ... la Pipa de la Albufera estos diez meses transcurridos desde la dana que el pasado 29 de octubre devastó la provincia de Valencia. Esta área reservada para la conservación de la biodiversidad del parque natural, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y custodiada por Seo BirdLife y Acció Ecologista Agró mediante convenio, lleva cerrada desde el 29-O. Se trabaja para reabrir sus puertas lo antes posible y, lo más importante, vuelva a actuar como filtro verde del agua de la laguna. Sin embargo, por el momento el paraje presenta un preocupante estado de sequía al estar prácticamente vacías todas sus balsas.

Entre sus funciones se encuentra mejorar la calidad del agua a través de la fitodepuración llevada a cabo por la vegetación albergada en su interior, ahora gravemente afectada por la sequedad del ambiente y la falta de sistemas de bombeo. Esta vital labor depuradora no ha podido ser desempeñada como consecuencia de los destrozos de la riada. Su flora hace las veces de depuradora natural absorbiendo nutrientes y sólidos en suspensión presentes en el agua de la marjal. Tras este proceso, el fluido pasa a las otras lagunas del recinto donde, gracias a la vegetación sumergida y a la orla de palustre, aumenta la presencia de invertebrados acuáticos proporcionando hábitat y alimento para especies animales de interés.

Asimismo, otro de sus cometidos radica en mejorar de la biodiversidad pues sirve de ecosistema para especies autóctonas de flora y fauna: «Algunas de ellas con muy poca representación en el parque», dice la CHJ en su web oficial dado que la página propia del tancat se halla fuera de servicio. «La presencia de estas especies son un indicador de la buena calidad del agua y medio ambiente que existe en este lugar», explica la Confederación.

Su tercera función reside en la realización de actividades de uso público y divulgación ambiental mediante visitas guiadas, voluntariados, actividades de ciencia ciudadana o de difusión del patrimonio cultural. Según informan desde la CHJ a consultas de LAS PROVINCIAS, el objetivo es que el tancat reabra al público a lo largo de este mes de septiembre coincidiendo con el arranque del curso escolar y la consecuente demanda de visitas.

Desde el organismo presidido por Miguel Polo explican que las obras de emergencia que se están ultimando han tenido un coste superior a los 800.000 euros para la rehabilitación del complejo. Una de las actuaciones más importantes se ha centrado en la reconstrucción de los filtros verdes tras quedar «totalmente aterrados» tras la avenida que supuso la llegada masiva de fangos y sedimentos al tancat. De hecho, según las imágenes satelitales de Copernicus, la zona del Ullal es la única que ahora cuenta con algo de agua ya que allí el flujo emana del suelo y no precisa de la red de bombeo averiada. Es decir, el resto del complejo sólo ha recibido agua de lluvia desde la dana.

Para las labores de recuperación se ha procedido a vaciar los estanques y retirar los residuos así como los elementos obstructivos para, posteriormente, desbrozar y eliminar el exceso de vegetación. Los últimos trabajos se están centrando en el nivelado de los filtros para recuperar la diferencia de cota que permite el filtrado del agua de forma natural.

Además, todavía siguen en marcha las acciones de adecuación y limpieza de los canales que alimentan los filtros verdes desde el barranco del Poyo, cuya previsión es que se culminen en las próximas semanas, así como la instalación de dos nuevas bombas de drenaje. A su vez, también se busca restituir los caminos y viales de acceso así como sendas peatonales y mobiliario dañados por la riada.

Calidad del agua

Sobre el impacto de tener inoperativos estos filtros verdes, la CHJ apunta a que no ha supuesto «ninguna afección» sobre la Albufera alegando que el efecto de mejora de la calidad del agua de este tancat «es muy local y sólo se aprecia en un entorno muy próximo»: «Se necesitarían, al menos, varias decenas de parajes como el tancat de la Pipa para poder apreciar un efecto real sobre el lago».

En cuanto a la recuperación de los ecosistemas que allí habitan, la Confederación responde que «afortunadamente» se trata de un sistema que se recupera muy rápido. De hecho, lo ejemplifican con que cada agosto se realiza un secado del tancat para comprobar el correcto funcionamiento hidráulico y poder realizar un secado en caso de emergencia.

Con estos secados se aprovecha para retirar especies exóticas, desbrozar filtros si hiciera falta y hacer operaciones de mantenimiento en seco. Ya en septiembre, el complejo se vuelve a inundar «y el sistema se recupera perfectamente». Eso sí, la CHJ reconoce que esta vez el periodo de secado ha sido más largo y los filtros se han desbrozado, dragado y nivelado, por lo que la recuperación se realizará mediante replantes y no de manera espontánea. «Es importante trabajar durante este periodo antes de la parada vegetativa de las plantas durante el invierno para asegurar la recuperación del sistema», sentencia.