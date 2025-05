La Albufera, con los mismos problemas que hace 20 años: vertidos, falta de agua y especies invasoras

Juan Sanchis Valencia Viernes, 9 de mayo 2025, 01:17 Comenta Compartir

Parece que el tiempo no pase para la Albufera. El paraje todavía no se ha recuperado de las consecuencias de la dana y ya ... emergen antiguas heridas que parece que no terminen de cerrarse. Vertidos incontrolados, tanto industriales como urbanos, falta de agua, la contaminación histórica son algunas de las debilidades que detecta un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar incluido en la primera documentación para redactar los planes hidrográficos de cuarto ciclo que corresponden al periodo 2028-2033.

En el documento se detectan las presiones a las que está sometida la Albufera, algunas de ellos llevan siendo un problema desde hace 20 años o más. Por un lado, se refiere la importancia de los vertidos urbanos. Otro problema endémico, al que todavía no se le ha puesto solución, son los desbordamientos de los sistemas de saneamiento cada vez que llueve. Este punto se refiere al colapso del colector oeste, una infraestructura construida a principios de la década de los años noventa del siglo pasado para absorber los vertidos producidos por las poblaciones y polígonos industriales ubicadas al oeste del parque, más allá de la Pista de Silla. Pero el crecimiento que han experimentado supera las capacidades de esta instalación de forma que cada vez que hay un episodio de lluvias se desborda y todos los vertidos acaban en el parque natural. Para hacer frente a esta contingencia el anterior gobierno del Botánico planteó la opción de construir una nueva depuradora en Alcàsser y levantar una conducción paralela al colector oeste. La planta de Alcàsser no se va a construir por la fuerte presión vecinal. El desagrado de la propuesta fue tal que le ha costado la vara de mando al PSPV y ahora el alcalde es del PP que venció las elecciones asegurando que la depuradora no se iba a construir. La Conselleria de Medio Ambiente aseguró que se buscaría una solución alternativa que todavía no ha concretado. Es cierto que los problemas generados por la dana -y que tanto ha afectado a la Albufera- puede haber trastocado los planes. Además, el ejecutivo valenciano tampoco ha propuesto una alternativa a la situación en la que se encuentra el colector oeste. Es un problema que se remonta a hace más de treinta años. Por otro lado, la situación también mejoraría si los tanques de tormenta que empezaron a construirse en 2010 se hubieran terminado. Pero estas obras no han hecho más que demorarse en el tiempo. Estuvieron paralizadas casi diez años por un problema técnico en el proyecto y por problemas con la empresa. Se reiniciaron en 2021 y tenían previsto acabarse en 2023. No fue así y ahora la dana ha supuesto un nuevo retraso. Otra de las deficiencias que recoge el informe de la CHJ son los vertidos urbanos, otro problema que se remonta a hace años, en concreto a la década de los 70 del siglo pasado. El crecimiento urbanístico en los aledaños del parque ha superado las expectativas y se ha convertido en un elemento de presión sobre la Albufera. Y todo ello tiene consecuencias en este enclave natural. Ahora con la dana la situación se ha agravado, Los arrastres han provocado que en el lago aparezcan restos de fármacos e hidrocarburos. Así lo han detectado análisis de la Universitat de València. Durante las acciones de retirada de vertidos realizadas tras el temporal se han recogido blíxters y cajas de medicinas, pero es la primera vez en la que se apunta la presencia de estos componentes en el agua en unos análisis tras las inundaciones. Estos mismos análisis han encontrado menos restos de contaminantes agrícolas (como plaguicidas) de lo que es habitual en la laguna. Las primeras estimaciones señalan que la presencia de estas partículas habrá sido mitigada tras el impacto inicial por la finalización de los vertidos de la red de alcantarillado al barranco del Poyo el pasado diciembre y la retirada de residuos peligrosos del entorno. Otro de los problemas endémicos de la Albufera es la falta de agua. El informe de la CHJ señala que la agricultura es responsable de las extracciones y desvíos de agua. La carencia de recursos hídricos es un problema grave que se está intentando solucionar. Regantes, Consell y Ayuntamiento de Valencia han llegado a un acuerdo para incrementar en 24,3 hectómetros cúbicos anuales los envíos al parque natural. Además, la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar supondrá, cuando concluya el proceso que tenía que haber estado finalizado en 2009, la llegada de 40 hectómetros cúbicos más a la laguna. Expertos y todos los sectores implicados (pescadores, agricultores, arroceros) coinciden en que este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el lago. La falta de agua ha originado algunas polémicas entre las distintas administraciones. El año pasado la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia llevaron al Gobierno a los tribunales con la interposición de un recurso contencioso administrativo porque en su opinión el Ejecutivo no había mandado la cantidad de agua previsto en el plan hidrológico. Ambas demandas han sido retiradas después del acuerdo de la Generalitat con los regantes. Por otro lado, el documento de la CHJ se refiere a que otra de las presiones que afectan al lago son la introducción de especies invasoras que pueden traer enfermedades a las que se encuentran en la Albufera. La presencia de estos ejemplares de fauna son cada vez más abundantes y aparecen provenientes de países ubicados al otro lado del mundo. El samaruc o el farteig, dos de los tipos de peces más característicos del lago, se encuentran en peligro por la grave situación por la que atraviesa el parque. Una veintena de especies son las principales amenazas, aunque se pueden contabilizar muchas más. Algunos ejemplos son el cangrejo chino, el cangrejo azul (que ya es una de las principales capturas de los pescadores), las tortugas o las percas atruchadas u otras como la carpa, el carpín, la perca sol o el alburno.

