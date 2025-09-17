Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una cosechadora en un campo de arroz de la Albufera.

Una cosechadora en un campo de arroz de la Albufera. José Luis Bort

La crisis del arroz lleva a agricultores de la Albufera a plantearse no sembrar en 2026

La caída de cosecha, las variedades asiáticas y el desplome de precios en origen de un 15% ahoga al sector

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:00

Las variedades tradicionales de arroz de la Albufera están en peligro. La 'bomba', que el año pasado se pagó a 1,5 euros el ... kilo ha bajado a 1,2. Lo mismo sucede con el 'Albufera' que se ha movido desde los 1,2 euros a 0,8 céntimos. Pese a que la cosecha es inferior a la de otros años (provocada por la infección de muchos campos por el hongo de la pyricularia), los precios han descendido en el entorno del 15% en todos los tipos, según explican fuentes del sector arrocero.

