Agricultores queman paja del arroz en el parque. Adolfo Benetó

Los agricultores aseguran no saber qué hacer con la paja del arroz a un mes del inicio de la quema en la Albufera

La Conselleria de Medio Ambiente indica que podrán escoger entre la incineración y la retirada que se ha encargado a Vaersa

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:56

Indefinición. Esa es la situación en la que se encuentran los arroceros de la Albufera. Al menos así lo expresa José Pascual Fortea, delegado de ... la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en el sector arrocero, cuando falta apenas un mes para que comience el periodo de quemas de los restos de la cosecha. «No sabemos lo que hay que hacer», afirma. En este sentido, Fortea ha recordado que el año pasado se quemó el 80% de la paja.

