Los agricultores aseguran no saber qué hacer con la paja del arroz a un mes del inicio de la quema en la Albufera

Indefinición. Esa es la situación en la que se encuentran los arroceros de la Albufera. Al menos así lo expresa José Pascual Fortea, delegado de ... la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en el sector arrocero, cuando falta apenas un mes para que comience el periodo de quemas de los restos de la cosecha. «No sabemos lo que hay que hacer», afirma. En este sentido, Fortea ha recordado que el año pasado se quemó el 80% de la paja.

Aunque ha mostrado su convencimiento de que les permitirán la quema por la abundante presencia del hongo de la pyricularia. «Los motivos fitosanitarios son evidentes», ha expresado y ha recordado la alarmante propagación de este hongo en los arrozales valencianos en esta temporada, una plaga que está provocando graves pérdidas en la producción y que amenaza seriamente la rentabilidad de los arroceros.

Desde AVA estiman que alrededor del 60% de las parcelas de arroz de diversas variedades se han visto afectadas por este hongo. El clima ha sido un factor que ha favorecido la aparición y propagación, con humedades de hasta el 90%.

Por su lado, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que el sistema para la quema de la paja del arroz será el mismo que el del año pasado. Desde la Conselleria indican que ya se han mantenido ya las reuniones oportunas respecto al tema de la quema de la paja para realizar la resolución en los mismos términos que la que se efectuó el ejercicio pasado.

No obstante la convocatoria de este año presenta algunas novedades. Así, desde la Conselleria de Medioambiente se ha mejorado la aplicación Quepar con el fin de tener un mayor y mejor control de las condiciones atmosféricas, mejorando la previsión meteorológica con el fin de evitar al máximo las molestias que de la quema de la paja se deriven.

Por otro lado, el departamento que dirige Martínez Mus ha encomendado a la empresa pública Vaersa la retirada de la paja de arroz en aquellos casos en los que el agricultor desee proceder de esta manera.

La cantidad máxima fijada para esta retirada es de 750 toneladas por un importe máximo de 84.124 euros, todo incluido, empresa de retirada y personal técnico.

El agricultor, como siempre, podrá optar entre la retirada o la quema, según las circunstancias que se produzcan.

Además, apuntan que la quema de la paja se autoriza por razones fitosanitarias y es una medida que se encuadra dentro de las condiciones medioambientales de protección y conservación del parque de la Albufera.

Los vecinos de El Saler piden que no se queme la paja del arroz cuando sople el viento de poniente. En esos momentos todo el humo cae sobre la población. Así lo señala Pere Pau Carrillo, presidente de la asociación de vecinos de esta pedanía valenciana. «Que tengan en cuenta a los habitantes de esta localidad», apunta el dirigente vecinal.

Carrillo reconoce que la retirada de la paja es costosa y complicada. Además, si no se recoge puede provocar que el agua se pudra, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. En esta línea, reconoce que «la quema está bien siempre y cuando se retire la mayor parte que se pueda».

Por otro lado, ha indicado que intenta hacer caso a los técnicos y añade que los motivos «tienen que ser la salvaguarda del parque natural y no económicos».

Los ecologistas el año pasado ya criticar el sistema establecido por la Conselleria de Medio Ambiente sobre la paja del arroz y abogan por intensificar su recogida y retirada.