Urgente El fiscal acorrala a Polo: «¿Por qué durante dos horas no mandan correos del Poyo?»
Miguel Polo, a su llegada a los juzgados.

Miguel Polo, a su llegada a los juzgados. Irene Marsilla

El fiscal acorrala a Polo: «¿Por qué durante dos horas no mandan correos del Poyo?»

El presidente de la CHJ no da explicaciones, resta valor a esa información sobre los caudales y señala la falta de previsión de Emergencias: «Parece que quieren matar al mensajero»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:17

La Fiscalía ha sido la primera acusación en interrogar a Miguel Polo acerca del papel de Emergencias y, por ejemplo, si desde allí se les ... pidió una interpretación de los datos de las alertas hidrológicas que se habían decretado en el Magro y el Poyo esa misma mañana. La respuesta fue negativa. Polo, que recuerda algunos detalles con precisión, no ha sido capaz de recordar la participación de José Ángel Núñez, jefe de Aemet, durante el Cecopi.

Te puede interesar

