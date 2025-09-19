El fiscal acorrala a Polo: «¿Por qué durante dos horas no mandan correos del Poyo?»

La Fiscalía ha sido la primera acusación en interrogar a Miguel Polo acerca del papel de Emergencias y, por ejemplo, si desde allí se les ... pidió una interpretación de los datos de las alertas hidrológicas que se habían decretado en el Magro y el Poyo esa misma mañana. La respuesta fue negativa. Polo, que recuerda algunos detalles con precisión, no ha sido capaz de recordar la participación de José Ángel Núñez, jefe de Aemet, durante el Cecopi.

En las siguientes preguntas, el ministerio fiscal puso el foco en la falta de correos electrónicos de la CHJ a Emergencias en las dos horas que se produjo el denominado apagón informativo, desde las 16.30 a las 18.43 Fue uno de los interrogatorios más incisivos de toda esta instrucción por parte del fiscal que preguntó y repreguntó por la identidad de la persona que mandó los correos. Polo, acorralado, exclamó: «Están matando al mensajero. Ahora parece que esa persona tenga la culpa». Pero no quería aclarar quién era el encargado de este cometido.

«El seguimiento ha de hacerse según el plan y las escalas se deben de revisar por parte de la Generalitat. El sistema es automático, es consecuente con el umbral, pero esa información no es relevante», mantuvo. Polo incidió en que él no era el responsable de la vigilancia de los caudales. Se le vio especialmente nervioso en este punto, según las fuentes. «Los correos esos eran redundantes, la información estaba de manera automática, el seguimiento de los caudales se deba hacer por parte de la Generalitat», se excusó en repetidas ocasiones. En este extremo ha incidido en la falta de previsión por parte de Emergencias. «No se hizo una planificación adecuada. Se improvisó».

Ese correo, de más de 1.6000 metros cúbicos, no le llamó especialmente la atención viendo lo que estaba pasando en Forata. «Esa era mi preocupación», ha señalado.