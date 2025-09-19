Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Destrozos de la riada sobre el cauce del barranco del Poyo. EFE/JOSÉ MANUEL VIDAL

La CHJ oculta medidores en el Magro que podían haber alertado de la riada

Las estaciones de Real de Montroi y Carlet aparecen en las memorias de gestión pero no en la versión pública del SAIH

Pablo Alcaraz
Álex Serrano López

Pablo Alcaraz y Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:54

Que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tuvo un papel crucial en la tragedia provocada por la dana del pasado 29 de octubre que ... causó 229 muertos y casi 18.000 millones en daños materiales no se le escapa a nadie. Su vital labor de vigilancia en los cauces de la demarcación está en el punto de mira tras el fatídico desenlace. Su presidente, Miguel Polo, romperá este viernes el estruendoso silencio que ha mantenido durante casi once meses en su declaración como testigo ante la jueza instructora de la causa. No son pocas las sombras que sobrevuelan la gestión del 29-O por parte del organismo que encabeza Polo y que tendrá que aclarar en sede judicial como máximo responsable. Uno de estos asuntos es el de los aforos 'fantasma', aquellos sensores que registran datos pero que no se muestran de manera pública en la web del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). El marco de control del barranco del Poyo en Massanassa desvelado por LAS PROVINCIAS no era una excepción, pues en el Magro también existen hasta dos caudalímetros con mediciones de carácter reservado sólo conocidas en el número 48 de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La CHJ oculta medidores en el Magro que podían haber alertado de la riada

La CHJ oculta medidores en el Magro que podían haber alertado de la riada