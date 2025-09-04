Las sombras que debe disipar Polo ante la jueza de la dana

La investigación judicial de la causa de la dana tiene en la declaración como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ... Miguel Polo, un nuevo 'día D' para arrojar luz sobre asuntos de la tragedia que aún hoy siguen sin aclaración. Su testimonio con obligación de decir la verdad ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja representa un hito pues será la primera vez que Polo rompa (de manera obligada) su estruendoso silencio para dar explicaciones detalladas sobre lo que hizo o dejó de hacer el organismo que preside cuya gestión de la emergencia, en materia de vigilancia de los cauces y aviso de crecidas de caudal, está en entredicho.

Aunque por el momento el máximo dirigente de la CHJ ha logrado esquivar la imputación al no haberlo considerado la instructora, el reciente informe de la Guardia Civil incluido en el procedimiento ha vuelto a poner en el foco sobre el hecho de que los organismos estatales encargados de los avisos (como la propia CHJ y Aemet) no transmitieron información fundamental durante las horas decisivas de la catástrofe. De hecho, en uno de los extractos del documento del Instituto Armado, los agentes llegan a asegurar que existió «ausencia de control en el peor momento».

Polo prestará declaración ante la magistrada el próximo viernes 19 de septiembre a las 9:30 horas en el complejo judicial de Catarroja, 325 días después de los hechos, y su falta de manifestaciones públicas sobre lo ocurrido el 29-O hacen más que susceptible que sus palabras en sede judicial estén en el punto de mira. «Nosotros tenemos claro que no somos los responsables», han sido sus únicas explicaciones en todo el tiempo transcurrido desde el fatídico día de la dana. De hecho, esta ley del silencio practicada por el presidente de la CHJ, impuesta o por voluntad propia, le ha llevado a no asistir a comisiones de investigación sobre la riada como la del Ayuntamiento de Valencia o a escabullirse de la prensa para evitar preguntas incómodas.

LAS PROVINCIAS ha contabilizado hasta siete preguntas clave que Polo debe aclarar ante la jueza de la dana que van desde el 'apagón informativo' de casi dos horas en el Poyo, la tensión por el colapso de Forata, el personal de la sala de control de caudales y la falta de un sistema de alerta temprana contra inundaciones en la cuenca del Júcar.

Falta de avisos Casi dos horas sin datos de caudal del Poyo

Es sin lugar a dudas la gran incógnita que debe contestar Polo: por qué hubo un lapso de casi dos horas entre las 16:13, cuando la CHJ informa a Emergencias que el caudal del Poyo tiene tendencia descendente, y las 18:43, cuando se envía el fatídico correo alertando de que por el sensor de Riba-roja bajan cerca de 1.600 metros cúbicos por segundo. Además, el máximo dirigente del órgano de la cuenca deberá explicar las razones por las que sólo se envió un único mensaje cuando se habían superado los tres umbrales de riesgo en lugar de advertir del peligro en comunicaciones separadas o por qué no informó al Cecopi, que arrancó a las 17:00, de la situación del barranco aún cuando durante los 60 minutos previos a la reunión él mismo estaba presente en la sala del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y el caudal se había duplicado de los 28,7 m3/s a 71.

Menos personal Sólo la mitad de los técnicos del SAIH trabajaron de tarde

Polo también tendrá que justificar los motivos por los que se redujo a la mitad el número de técnicos que estaban controlando el SAIH durante la tarde del 29-O, es decir, durante las horas más críticas de la riada. Un informe de la CHJ remitido a la jueza señala que el día de autos trabajaron en la sala de mando seis técnicos en el turno de mañana y tres de tarde, además del personal funcionario: jefe de servicio, jefe de área y dirección técnica. Es decir, intervinieron el doble de trabajadores en la franja matutina que en la vespertina con el consecuente descenso en la cantidad de información transmitida. Ya en la madrugada del 29 al 30 de octubre, según el mismo escrito, hubo al frente del control de los caudales al menos «dos personas de guardia».

Sin sistema de alerta El Júcar no dispone de la alarma temprana del Ebro

El presidente Polo tendrá que razonar asuntos de carácter previo al desastre como por qué la cuenca del Júcar carece de un sistema de alerta temprana contra inundaciones del que sí está dotado el Ebro y que podría haber reducido la pérdida de vidas humanas en una tragedia que se saldó con 228 fallecidos. De hecho, semanas después de la dana la CHJ licitó un equipamiento antirriadas de estas características por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Para más inri, la instructora cuenta en su haber con un estudio de un perito de AVA-Asaja que señala que ya en 2016 existía un el proyecto para la instalación de un SAT en el Júcar.

Atención exclusiva El miedo al colapso de Forata centró la mirada del Cecopi

Polo deberá especificar en calidad de ingeniero los motivos que llevaron a que el Cecopi se centrase exclusivamente en el riesgo colapso de Forata, hipótesis por la que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó a Salomé Pradas desde Colombia. La testifical de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la que dijo que el presidente de la CHJ «no hizo remisión a las mediciones que se estaban haciendo en el Poyo», pues «se centró en la presa de Forata» contrapuesta con la comparecencia el Senado de Marco Segura en la que el experto descartó una rotura le ha hecho un flaco favor a la hora de intentar explicar por qué el embalse de Yátova monopolizó el Cecopi minusvalorando el Poyo.

Protocolo Sin verificación telefónica de la información

El reciente informe de Emergencias en el que asegura a la jueza que la CHJ incumplió su protocolo de avisos basándose en un documento de 2015 que no ha sido actualizado desde entonces también pone contra las cuerdas el relato de Polo. En el escrito consta que es la confederación quien tiene que estar al tanto de los desbordamientos e incide en que los avisos a protección civil «se harán por e-mail salvo excepciones y en cualquier caso, sería conveniente la confirmación telefónica de su recepción». No ha trascendido llamada telefónica alguna entre de la CHJ a Emergencias el 29-O.

Estado de los cauces La suciedad y las cañas agravaron la avenida

La avenida de la dana y la gran cantidad de arrastres de suciedad y cañas en los cauces de ramblas y barrancos no sólo agravaron la riada sino que evidenciaron su falta de mantenimiento. El dominio público hidráulico es jurisdicción gubernamental por lo que la limpieza de los lechos era competencia de la CHJ y de Polo como su máximo dirigente, lo era el 29-O y lo sigue siendo ahora. De hecho, casi un año después existe un clamor de muchos alcaldes para que el ente de la cuenca limpie los cauces para afrontar las lluvias del otoño.

Misterio Ocultismo sobre el aforo 'fantasma' de Massanassa

El presidente también deberá argumentar por qué no alertó de la subida de agua en el conocido como aforo 'fantasma' de Massanassa a las 15:00 horas, más de cinco horas antes Es-Alert, por una preocupante avenida de más de un metro de altura a esa hora así como por qué ha ocultado sus datos varias veces a este diario.