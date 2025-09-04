Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este jueves: las horas más baratas y más caras
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, en la visita a un barranco de Alginet afectado por la dana en una imagen de archivo. IRENE MARSILLA

Las sombras que debe disipar Polo ante la jueza de la dana

El presidente de la CHJ tendrá que romper su silencio de más de diez meses sobre el 'apagón informativo' en el Poyo, la tensión en Forata o la falta del mejor sistema de alerta antirriadas en la cuenca del Júcar

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:40

La investigación judicial de la causa de la dana tiene en la declaración como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ... Miguel Polo, un nuevo 'día D' para arrojar luz sobre asuntos de la tragedia que aún hoy siguen sin aclaración. Su testimonio con obligación de decir la verdad ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja representa un hito pues será la primera vez que Polo rompa (de manera obligada) su estruendoso silencio para dar explicaciones detalladas sobre lo que hizo o dejó de hacer el organismo que preside cuya gestión de la emergencia, en materia de vigilancia de los cauces y aviso de crecidas de caudal, está en entredicho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  4. 4 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  6. 6 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  7. 7 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  8. 8 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
  9. 9

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
  10. 10 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las sombras que debe disipar Polo ante la jueza de la dana

Las sombras que debe disipar Polo ante la jueza de la dana