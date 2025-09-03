La jueza de la dana pregunta a la Generalitat por el número de alertas rojas en la última década y las veces que se ha reunido el Cecopi

La jueza titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la investigación del proceso judicial de la dana del ... pasado 29 de octubre ha solicitado a la Generalitat la elaboración de un informe sobre el número de alertas rojas decretadas en los últimos diez años y las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que se han convocado tras haberse alcanzado este umbral de emergencia a petición de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, imputada en la causa.

Asimismo, en otra de los dos autos remitidos ayer 2 de septiembre, remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunista (TSJCV) este miércoles, la magistrada pide a las partes implicadas en el procedimiento judicial que presenten alegaciones e informes sobre la posible prórroga de la instrucción durante otros seis meses más dado que el plazo actual vence el próximo 30 de octubre.

Paralelamente a estas dos providencias, el órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia en la que se proveen diversos escritos de las partes y fija fechas para la declaración de tres testigos/perjudicados en septiembre relativas a piezas de fallecidos por la Dana.