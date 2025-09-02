Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas
Destrozos de la dana en la zona cero en una foto de archivo. JESÚS SIGNES

La jueza de la dana, sobre las insinuaciones del papel de su marido en la causa: «Destilan un machismo atroz»

La magistrada carga contra las campañas de difamación de las defensas y los intentos de apartarla de la investigación: «Los jueces no se eligen por las partes»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:25

La jueza de Instrucción 3 de Catarroja encargada de la investigación de la causa de la dana del pasado 29 de octubre, Nuria Ruiz ... Tobarra, se revuelve contra los intentos de vincular a su marido, también magistrado, en el procedimiento judicial para dirimir responsabilidades penales por la gestión del desastre. La instructora asegura ser víctima de una campaña «difamatoria» de informaciones publicitadas por las defensas «que destilan un machismo atroz» alegando que algunas publicaciones periodísticas la han denigrado «como juez y como mujer».

