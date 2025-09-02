La jueza de la dana, sobre las insinuaciones del papel de su marido en la causa: «Destilan un machismo atroz»

La jueza de Instrucción 3 de Catarroja encargada de la investigación de la causa de la dana del pasado 29 de octubre, Nuria Ruiz ... Tobarra, se revuelve contra los intentos de vincular a su marido, también magistrado, en el procedimiento judicial para dirimir responsabilidades penales por la gestión del desastre. La instructora asegura ser víctima de una campaña «difamatoria» de informaciones publicitadas por las defensas «que destilan un machismo atroz» alegando que algunas publicaciones periodísticas la han denigrado «como juez y como mujer».

Ruiz Tobarra señala en un extenso auto firmado el pasado lunes que algunos artículos publicados por la prensa albergan, en el apartado destinado a comentarios, «un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido». Esta respuesta se ha producido a un escrito presentado por el abogado defensor del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, imputado en la causa, en el que cuestionaba por el número de interrogatorios de la causa en los que había participado el marido de la magistrada, si ha participado en la redacción de resoluciones o si consta en autos algún tipo de autorización para estos fines.

Ante ello, la jueza de la dana califica sus peticiones como «el enésimo capítulo en una estrategia de defensa que de forma burda pretende apartar a esta Juez del procedimiento».

La instructora recuerda los sucesivos intentos de apartarla del procedimiento alegando que se intentó inicialmente poniendo en duda la competencia territorial de la instrucción para formalizarlo posteriormente ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este respecto, Ruiz Tobarra recuerda que uno de los fundamentos del Estado de Derecho, reconocido constitucionalmente, es la independencia e inamovilidad de jueces, magistrados, así como el juez ordinario predeterminado por la ley. «Los jueces no se eligen por las partes», sentencia.