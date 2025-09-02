Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Efe

La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el próximo 19 de septiembre

Miguel Polo declarará como testigo donde deberá aclarar la falta de avisos sobre la crecida del Poyo que no comunicó al Cecopi

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:05

La investigación judicial de la causa de la dana afronta su fase decisiva. Durante el mes de septiembre continuará el desfile de cargos ante la ... titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz. El primero de ellos será el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que estará obligado a romper el estruendoso silencio mantenido desde el fatídico 29 de octubre ante la magistrada después de que el organismo que dirige haya estado en el punto de mira sobre la vigilancia de los cauces, el 'apagón informativo' sobre el caudal del barranco del Poyo o el riesgo de colapso de la presa de Forata que centró el debate del Cecopi.

