Un canal de agua se desborda sobre un campo de cultivos en la Comunitat. J. L. BORT

Una quincena de pluviómetros de la red de vigilancia de la CHJ fallaron el día de la dana

Un informe del ente de la cuenca reconoce que cuatro de los medidores inoperativos el 20-O estaban situados en cuencas afectadas por la riada

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:58

La dana del pasado 29 de octubre puso en entredicho la fiabilidad de la red de vigilancia de lluvias y caudales con la que ... la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) controla los cauces de los ríos y barrancos de la demarcación. Casi once meses después del 29-O se siguen conociendo datos demoledores que ponen en la picota el papel desempeñado por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Un informe del propio organismo de la cuenca evidencia que una quincena de pluviómetros fallaron el día de la tragedia imposibilitando así la transmisión de información para armar la respuesta a la emergencia provocada por las inundaciones.

