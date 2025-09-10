Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barranco del Poyo seco tras el aviso rojo del sensor del SAIH ayer martes. JESÚS SIGNES

Bernabé aclara la chapuza del SAIH: un camión desató la falsa alarma sobre una crecida en el Poyo cuando el cauce estaba seco

La delegada del Gobierno admite que la alerta roja fue provocada al confundir el medidor la altura de un vehículo con el nivel del agua

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:09

La red de vigilancia de los cauces de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) volvió a sembrar dudas ayer sobre su grado de fiabilidad a ... la hora de reportar información sobre el caudal de ríos y barrancos en la demarcación. LAS PROVINCIAS demostró cómo el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) dio una falsa alarma de nivel rojo, el máximo frente a las inundaciones, en el único medidor que tiene la CHJ en la cuenca del Poyo. Supuestamente el flujo de agua que debía pasar por el medidor, situado en un puente junto a la A-3 en Riba-roja, era un torrente de más de 150 metros cúbicos por segundo durante cuatro horas. La realidad es que eso no podía ser así pues el cauce estaba seco. La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha desvelado esta mañana el sorprendente motivo del aviso: la detección por parte del sensor de la presencia de un camión.

