Bernabé aclara la chapuza del SAIH: un camión desató la falsa alarma sobre una crecida en el Poyo cuando el cauce estaba seco

La red de vigilancia de los cauces de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) volvió a sembrar dudas ayer sobre su grado de fiabilidad a ... la hora de reportar información sobre el caudal de ríos y barrancos en la demarcación. LAS PROVINCIAS demostró cómo el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) dio una falsa alarma de nivel rojo, el máximo frente a las inundaciones, en el único medidor que tiene la CHJ en la cuenca del Poyo. Supuestamente el flujo de agua que debía pasar por el medidor, situado en un puente junto a la A-3 en Riba-roja, era un torrente de más de 150 metros cúbicos por segundo durante cuatro horas. La realidad es que eso no podía ser así pues el cauce estaba seco. La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha desvelado esta mañana el sorprendente motivo del aviso: la detección por parte del sensor de la presencia de un camión.

«No fue un fallo», ha asegurado Bernabé preguntada por este periódico sobre los motivos que desencadenaron el umbral rojo por parte del SAIH. La delegada del Gobierno ha explicado que los datos que se muestran en la página web de la CHJ «emiten lo que lee el sensor», pero que a la hora de remitir avisos primero se deben llevar a cabo una serie de comprobaciones con carácter previo. Asimismo, ha denunciado que «ahora la Generalitat está pendiente, antes no lo estaba. Esto lo tenía que haber hecho el día 29 (de octubre) y no lo hizo, eso es evidente».

Acto seguido, Bernabé ha reconocido que lo que pasó ayer es que el sensor, que mide las alturas sin distinguir entre si lo que tiene debajo es agua o no, detectó la presencia de un vehículo. La máxima representante gubernamental en la región ha asegurado que esto se debe a que «tenemos todos los cauces llenos de material y de gente trabajando» en las obras de rehabilitación.

«El sensor detectó un camión y lanzó la información, que es a lo que se dedica el SAIH: a enviar la información que hay que revisar, evaluar y comentar. Ahora, como se hace, cuando lo vieron, llamaron; la Confederación no lanzó ningún aviso puesto que se comprueba», ha proseguido Bernabé.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para atacar al Consell alegando que la Confederación comprobó lo que estaba pasando y ha acusado a la Generalitat de haber comprobado la causa del incidente, «lo que pasa es que se les ha olvidado contarles que el sensor sonó porque había pasado un camión». «Ese detalle lo obviaron. Es una marca del Partido Popular y de la Generalitat, suelen obviar una parte siempre de la información», ha comentado irónicamente.

Sobre el hecho de que el aviso estuviera activado durante cuatro horas en el portal web del SAIH sin haber sido retirado durante todo ese tiempo, Bernabé ha insistido en que no hubo ningún aviso de la Confederación al respecto.