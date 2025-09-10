Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El barranco del Poyo a su paso por Riba-roja, ayer, totalmente seco. JESÚS SIGNES

Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío

El aforo de Riba-roja señaló ayer durante cuatro horas un caudal de más de 150 metros cúbicos por segundo cuando no pasaba ni una gota de agua

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:24

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no contaba con el mejor sistema de alertas para prevenir una riada como la del 29 de octubre, ... que arrasó media provincia de Valencia y dejó 228 muertos. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), al que se agarra Miguel Polo y la Delegación del Gobierno para validar su actuación el día de la dana, se mostró poco fiable y con un amplio listado de datos imprecisos.

