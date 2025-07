La CHJ cambia el modelo de datos de lluvia para esquivar responsabilidades

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha decidido cambiar de modelo. El muy criticado Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH() ha cambiado de interfaz ... y, entre sus modificaciones, destaca que los datos no van a ser depurados antes de ser publicados en la página web. Este decalaje, de entre 15 y 20 minutos tal como reconoció la operadora Carmen González en el Senado, provocó importantes retrasos el pasado 29 de octubre.

El organismo de cuenca, que todavía tiene explicaciones que dar respecto a lo ocurrido hace 10 meses, ha incluido un mensaje en la página del SAIH que explica que es una red de telecontrol en tiempo real con datos medidos por sensores que son transmitidos, de forma automática, al Centro de Proceso de Cuenca (CPC) a través de una red de comunicaciones vía satélite, radio y telefonía móvil. «Los datos son transmitidos desde cada estación cada cinco minutos y son cargados en las bases de datos de tiempo real del CPC sin filtrarlos ni depurarlos previamente», indica el aviso.

Se da la circunstancia de que González reconoció que se tarda entre 15 y 20 minutos, si no más, en confirmar que los datos son correctos. Es un trabajo que hacen los hidrólogos de la sala de control, que normalmente comprueban que los datos son congruentes con los registrados inmediatamente antes y después y, entonces, se envían. Para que se hagan una idea, el correo de las 18.43 horas del 29 de octubre que hablaba de 1.686 metros cúbicos por segundo en el sensor del Poyo en la A-3 hacía referencia al dato de las 18.25 horas. A las 18.45, de hecho, ya pasaban por el barranco 1.941 metros cúbicos por segundo.

La CHJ, según indica ella misma en su página web, parece que ha eliminado esta revisión. Además, ha modificado el mensaje sobre los datos y ha añadido: «Esta alta frecuencia de transmisión y la gran cantidad de variables recibidas (más de 3.000) hace que los datos en tiempo real disponibles en el CPC sean de naturaleza provisional, lo cual no impide que personas expertas puedan interpretar y utilizar los datos en el ámbito de sus competencias». El mensaje es muy distinto al que había antes.

Hasta esta semana, se hablaba de esa naturaleza provisional, pero se añadía «hasta que sean revisados, depurados y validados», coletilla que ahora ha desaparecido. Además, si ahora se dice que los expertos sí pueden interpretar y utilizar esos datos en el ámbito de sus competencias, antes se decía que no: «Las personas usuarias de los datos en tiempo real son advertidas de la naturaleza provisional de la información antes de usarla para la toma de decisiones que conciernen a seguridad personal o pública o aplicadas a un negocio que suponga consecuencias económicas u operacionales substanciales». La CHJ no explica, en la nota de prensa donde informa del cambio de interfaz del SAIH, de por qué ahora sí se pueden utilizar y antes no, sobre todo si ahora no se validan.

«La página principal de esta actualización de la web del SAIH muestra un mapa de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y a la izquierda un menú lateral con tres botones de acceso: embalses, caudales y lluvias. Accediendo a cada uno de ellos aparecen sobre el mapa los distintos puntos de control, ya sean pluviómetros, caudalímetros o estado de los embalses. El nuevo diseño incorpora distintos colores para distinguir fácilmente aquellos puntos que superan o no llegan a determinados umbrales de referencia de lluvias o caudales, o para conocer en un primer golpe de vista si el volumen de un determinado embalse es alto o bajo. Además, todos los datos se pueden consultar gráficamente o en tabla, y es posible buscar información sobre el punto de control deseado gracias al buscador situado en la parte superior de la pantalla», indica la nota.

Nueva interfaz

Otro cambio importante es que el visor del SAIH muestra, por fin, los niveles de alerta de las distintas cuencas. En el Poyo, como ha publicado este diario repetidamente, son de 30 metros cúbicos por segundo para el primer umbral, 70 para el segundo y 150 para el tercero. Estas cifras se rebasaron ampliamente a lo largo del día, pero los avisos llegaron tarde. Así, a las 11.25 horas fluían por el Poyo en Riba-roja 58 metros cúbicos por segundo y el aviso se envió a las 12.07 en referencia al dato de las 11.40 horas, que marcaba 264 metros cúbicos por segundo. Se habían rebasado, de golpe, tres umbrales, y así lo reconocía el correo, que venía encabezado por la frase «1º, 2º y 3º aviso de caudal». Por la tarde hubo silencio total, y después de las 16.13 horas no se envió mensaje a las 16.15, dos minutos después, cuando el agua empezó a subir y superó los 30 metros cúbicos por segundo; ni a las 17 horas cuando llegó a 72 metros cúbicos por segundo; ni a las 17.25, cuando el sensor marcó 153 metros cúbicos por segundo. Tres umbrales pulverizados en poco más de una hora. El mensaje no se envió hasta las 18.43 horas, de nuevo encabezado por la frase «1º, 2º y 3º aviso de caudal». El caudal estaba 1.500 metros cúbicos por segundo por encima de esos 150 y llevaba subiendo de forma imparable desde hacía 148 minutos, pero la CHJ se limitó a enviar un correo que terminaba con una frase lacónica: «Para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida».