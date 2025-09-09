Las llamadas «más relevantes» de Polo el día de la dana: sólo una era del Poyo

El registro de llamadas del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, vuelve a poner contra las cuerdas su gestión de ... la dana que arrasó la provincia de Valencia el fatídico 29 de octubre a escasos diez días para su declaración como testigo ante la jueza de Instrucción 3 de Catarroja: sólo una de ellas fue para interesarse por el barranco del Poyo. Dicha comunicación, de 3 minutos y 13 segundos de duración, tuvo lugar a las 13:42 horas cuando Polo intercambió información con el agente medioambiental responsable del bajo Turia para conocer la situación actualizada del río Turia y del barranco del Poyo. «No había nada significativo en esos momentos», asegura la Confederación a este respecto evidenciando que durante la tarde de la tragedia no estuvo pendiente de la rambla que acabó causando la mayor parte de muertes y daños de la catástrofe.

El listado de comunicaciones telefónicas del máximo dirigente de la CHJ, plasmado en un informe remitido por el organismo de la cuenca a la comisión de investigación de la dana en respuesta a las preguntas de PP y Vox al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, demuestra su falta de vigilancia sobre el barranco del Poyo dado que el foco máximo de su preocupación era la avenida del Magro y el consecuente riesgo de rotura de la presa de Forata.

La CHJ explica que Polo no dispone de móvil corporativo, por lo que las llamadas efectuadas el 29-O debieron producirse desde el suyo personal. Sobre la posibilidad de que estas se hubieran hecho desde el fijo corporativo de su oficina, es la propia Confederación la que desmiente esta posibilidad pues en la jornada en cuestión el presidente «se encontró físicamente en las dependencias de la Dirección Técnica del Organismo, de forma constante, por lo que todas las llamadas que realizó lo fueron a través de su teléfono móvil personal».

Desde el ente de la cuenca defienden que Polo estuvo haciendo seguimiento de los ríos en los desde primera hora de la mañana estaba habiendo problemas: Júcar, Magro y Albaida. Para ello, además de apoyarse en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), recibió y realizó diversas llamadas con alcaldes y agentes medioambientales (AMA) de la propia CHJ, así como algunos vecinos de los pueblos afectados. A continuación se presenta un extracto «de las llamadas más relevantes» de Polo durante el 29-O.

Cronología de llamadas

La primera de las comunicaciones se produce a las 9:18, cuando el presidente llama al agente medioambiental responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, para conocer las afecciones en las mismas. Más tarde, a las 9:49 hace lo propio con un vecino de Carcaixent, quien le dio cuenta de la situación porque iba recorriendo la cuenca del barranco de Barxeta y del río Albaida. Un minuto antes de las 10:00 horas habla con una concejala de Carcaixent «que dijo que el Consistorio estaba al tanto de la situación» y que, en particular, habían tomado las medidas pertinentes en la pedanía de Cogullada, que es la que se suele inundar por el desbordamiento del barranco de Barxeta.

En el medio día empiezan las horas claves de la tragedia pues a las 12:20 se declara la alerta hidrológica en el Poyo, pero Polo sigue sin preocuparse por ello. Muestra de ello es que a las 12:51 habla con el subdelegado del Gobierno en Albacete, porque éste se interesaba por la situación del episodio en su ámbito competencial dentro de la demarcación del Júcar; «pero en Albacete no había incidencias y así se lo transmitió», resaltan desde la CHJ. A las 13:26 entabló, de nuevo, conversación con el agente medioambiental responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, para que le actualizara los datos sobre las cuencas de los ríos Júcar, Magro y Albaida; y a las 13:37 hizo lo propio con otro efectivo desplegado en el sector de Utiel para contrastar la situación del río Magro. «En ese momento había inundaciones en el municipio, aunque el río no se había desbordado», asegura el informe.

Así las cosas, se llega por fin a la única llamada que hizo Polo, así se desprende de las comunicaciones «más relevantes» de su 29-O, para interese por el caudal del Poyo: a las 13:42, habla con el agente medioambiental responsable de la zona del bajo Turia para conocer la situación actualizada del río Turia y del barranco del Poyo: «No había nada significativo en esos momentos», insiste la CHJ.

A continuación se demuestra que la única preocupación de la Confederación era el Magro pues nada más recibir la información del Poyo, Polo marcó, nuevamente,el número del agente medioambiental responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar para que le diera información actualizada sobre la situación en el río Magro. Inmediatamente después, a las 13:47, transmitió «información puntual» sobre el río Magro a la alcaldesa de Carlet mientras a las 13:55 volvió a ponerse en contacto con el AMA del sector de Utiel, quien indicó que el río Magro estaba comenzando a desbordarse a su paso por la ciudad.

Otro de los puntos de inflexión llega a las 14:02 cuando Polo da el paso de comunicarle a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, la situación existente en el río Magro, a la altura de Utiel. En un intervalo de tres horas y media, Polo vuelve a hablar a las 14:57, 16:05, 16:59 y 18:28 con el AMA del sector de Utiel «que estuvo informando que el nivel del río Magro seguía creciendo y la corriente estaba arrastrando coches».

Reunión del Cecopi

Entremedias, Polo se conectó de manera telemática a la reunión del Cecopi, convocado a las 17:00 horas, aunque lo hizo con algo de retraso pues el informe sostiene que a las 17:10 habló con Bernabé porque «no tenían claro si la reunión del CECOPI había empezado, y ambos estaban teniendo problemas de conexión para incorporarse telemáticamente». Ya a las 18:02, el presidente habló con la alcaldesa de Carlet y le proporcionó información sobre los caudales de salida de la presa de Forata y la situación de la cuenca del río Magro.

Entre las 18:35 y 18:59, mientras desde la sala SAIH enviaban a Emergencias el fatídico correo de los más de 1.600 metros cúbicos por segundo en el Poyo reuniendo en un único correo los tres umbrales de alerta superados, el máximo dirigente de la CHJ trato de ponerse en contacto con el alcalde de Real (en la cuenca del río Magro) «pero las comunicaciones estaban caídas».

Ya bien entrada la tarde, con el único medidor de caudal del Poyo situado junto a la A-3 en Riba-roja arrastrado por la corriente, a las 19:30, Polo habló con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y le puso al corriente sobre la situación de la presa de Forata, así como le informó de la indecisión de la Consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, «y del caos existente en el CECOPI».

A la noche, habló con el responsable de producción hidroeléctrica de Iberdrola a las 22:34. Más de una hora después, a las 23:45, comunicó con el alcalde de Fortaleny, localidad del bajo Júcar, al que transmitió información actualizada en relación con el río Júcar. Minutos después, a las 23:48.- Habló con el presidente de la Comunidad de Regantes de Riola (margen derecha del río Júcar, en su tramo bajo) para que le reportara información sobre la situación en su municipio. Entre las 00:54 y la 01:01 de la madrugada habló con el alcalde de Albalat de la Ribera, en el bajo Júcar, para intercambiar información sobre la situación.

Asimismo, en otro de los puntos de la respuesta de la CHJ se adjunta la correspondiente a la factura de la compañía telefónica de Polo en la que demuestra que hizo o recibió 33 llamadas más otro par durante la madrugada del día siguiente. La primera comunicación del 30 de octubre fue a las 7:10.