Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, en una imagen de archivo. DAMIÁN TORRES

Las llamadas «más relevantes» de Polo el día de la dana: sólo una era del Poyo

El listado telefónico del presidente de la CHJ el 29-O desvela que la única comunicación sobre el barranco fue a las 13:42 en contraposición a la decena por el riesgo del Magro

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:25

El registro de llamadas del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, vuelve a poner contra las cuerdas su gestión de ... la dana que arrasó la provincia de Valencia el fatídico 29 de octubre a escasos diez días para su declaración como testigo ante la jueza de Instrucción 3 de Catarroja: sólo una de ellas fue para interesarse por el barranco del Poyo. Dicha comunicación, de 3 minutos y 13 segundos de duración, tuvo lugar a las 13:42 horas cuando Polo intercambió información con el agente medioambiental responsable del bajo Turia para conocer la situación actualizada del río Turia y del barranco del Poyo. «No había nada significativo en esos momentos», asegura la Confederación a este respecto evidenciando que durante la tarde de la tragedia no estuvo pendiente de la rambla que acabó causando la mayor parte de muertes y daños de la catástrofe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  4. 4 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  5. 5 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  6. 6

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  7. 7 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  8. 8 Las fuertes lluvias dejan sin clase a miles de alumnos en Alicante
  9. 9 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  10. 10 Esta es Carolina Perles, la policía valenciana exmujer de Ábalos, que rompe su silencio esta noche en Telecinco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las llamadas «más relevantes» de Polo el día de la dana: sólo una era del Poyo

Las llamadas «más relevantes» de Polo el día de la dana: sólo una era del Poyo