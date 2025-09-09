Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
La exconsellera Pradas, el día de su declaración en la Ciudad de la Justicia. Irene Marsilla

Pradas reclama a la jueza de la dana los pliegos del sistema que vigila el barranco del Poyo

La exconsellera quiere interrogar a los responsables para averiguar por qué se produjo un fallo en el flujo de información sobre el caudal de la rambla

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:14

Salomé Pradas, la exconsellera y principal investigada en la causa de la dana, sigue descontenta con la instrucción que está desarrollando la magistrada. La imputada ... ha presentado un recurso contra la última providencia que denegaba una diligencia clave, según el criterio de la exdirigente de Emergenciaz, para aclarar qué ocurrió la tarde del pasado 29 de octubre. Prada insiste en la incorporación a la causa de los pliegos del sistema SAIH, la aplicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar que se utiliza para el control de los caudales.

