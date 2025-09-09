Pradas reclama a la jueza de la dana los pliegos del sistema que vigila el barranco del Poyo

Salomé Pradas, la exconsellera y principal investigada en la causa de la dana, sigue descontenta con la instrucción que está desarrollando la magistrada. La imputada ... ha presentado un recurso contra la última providencia que denegaba una diligencia clave, según el criterio de la exdirigente de Emergenciaz, para aclarar qué ocurrió la tarde del pasado 29 de octubre. Prada insiste en la incorporación a la causa de los pliegos del sistema SAIH, la aplicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar que se utiliza para el control de los caudales.

Esta documentación contiene las obligaciones de la empresa Matinsa-Ofiteco, encargada del funcionamiento del SAIH. Además, incluye el mantenimiento y cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). La defensa de Pradas considera relevante conocer el preciso funcionamiento de todo el sistema porque, según su criterio, se registraron fallos en el sistema de transmisión de información.

Es lo que algunas fuentes han calificado como el apagón informativo de la CHJ porque durante cerca de dos horas no se enviaron correos sobre el barranco del Poyo. El siguiente y último aviso, ya a las 18.43 horas, alertaba de una enorme crecida en la citada rambla. El sistema siguió transmitiendo mensajes de forma automática, pero no en el método que se había utilizado previamente. De igual modo, los datos automáticos requieren de una explicación de un técnico de la CHJ, indicaciones que no se produjeron. En definitiva, contar con los pliegos permitiría identificar a las personas que trabajaron en el sistema el 29 de octubre y poder tomarles declaración testifical.

El equipo legal de Pradas considera que es este un elemento esencial para establecer su estrategia de defensa. «Es claro que cuestionar el flujo de información que se necesitaba para tomar decisiones forma parte del derecho de defensa de aquel que viene siendo acusado de no actuar de determinada manera». La tesis es que Pradas actuó correctamente según la información disponible en la reunión del Cecopi.