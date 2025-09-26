Miguel Polo, presidente de la CHJ: «Sinceramente, no sé de quién es la responsabilidad de vigilar las escalas en los barrancos»

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, asegura ahora que desconoce quién debe vigilar las escalas de los barrancos. «Es una ... competencia que yo, sinceramente, no sé exactamente quién la tiene. Lo que pasa es que sí que dice el plan que la Generalitat puede pedir a los bomberos forestales que hagan esa labor, como parece ser que lo hizo. Parece ser que la Generalitat los mandó... Es bastante claro. Mandó que se hiciera esa labor en el barranco del Poyo», insiste el máximo dirigente del organismo de cuenca.

En su primera entrevista a los medios, en este caso a Eldiario.es, Polo defiende su actuación la tarde de la dana y justifica las dos horas y media de silencio en el Poyo entre las 16.13 y las 18.43 horas del 29 de octubre. «El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), como cualquier sistema de alarmas, tiene unos tiempos de rearme, es decir, una vez salta una alarma tiene un plazo hasta que vuelve a estar operativa para una nueva alarma. Porque si tú no tienes un sistema de rearme, una vez que el sistema salta a un umbral la alarma sonaría constantemente. En caudales, ese tiempo de rearme, dado que está pensado para los grandes ríos, es de ocho horas. Esa es la razón por la cual en ese tiempo el sistema no salta automáticamente», dice. Sin embargo, lo cierto es que el aviso que salta a las 18.43 lo hace siete horas después de último aviso de superación de umbral, a las 11.40 horas. Siete, y no ocho.

En la entrevista, Polo insiste en que los 1.600 metros cúbicos que se registraron en el Poyo no eran para tanto. «Es un caudal muy alto. Pero no era un caudal diferente a lo que estábamos viendo. Y es que esto también se lo dije a la jueza, le puse el ejemplo. Cuando tú estás viendo que a la presa de Forata están entrando 2.000 metros cúbicos por segundo, ver que en el Poyo hay 1.600 metros cúbicos no te llama especialmente la atención», asegura. Sin embargo, sorprende que Polo reconozca que el problema eran los barrancos que la CHJ, a fecha de hoy, no tiene aforados. «El problema del Poyo no son esos 1.600. Porque 1.600 hubiera inundado Paiporta con 40 centímetros de agua. Eso no hubiera sido más. El problema no es ese. El problema, como sabéis, es que cuando se detectan esos 1.600, en Paiporta ya están llegando 3.000. O sea, digo 3.000 porque por el barranco de la Horteta ya se sabe que rondaban los 2.000 metros cúbicos, más todos los barrancos siguientes. El problema es la conjunción de todos los caudales que acaban llegando finalmente», asegura. Polo reconoce que con los datos del Poyo, se tienen «dos horas» de tiempo de reacción para avisar. «Luego tarda casi una hora más en llegar a la zona de l'Horta Sud».

«Mientras esté Mazón, no vamos a estar preparados para otra dana»

El máximo dirigente del organismo de cuenca, a quien este diario ha pedido una entrevista desde el 19 de diciembre en varias ocasiones, aprovecha el encuentro con los periodistas de Eldiario.es para cargar contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «Mientras esté él, efectivamente no estamos preparados» para otra dana. «Hay que explicarle bien a la gente qué va a haber este otoño. La Confederación está absolutamente preparada, porque ahora sabemos que en Emergencias [de la Generalitat] no tienen claras determinadas cosas», asegura Polo, antes de reconocer que dieron «por hechas» que había cosas que se sabían «interpretar» que en realidad nadie en Emergencias sabía. «De cara a la población lo que puedo decir es que la Confederación va a estar al tanto absolutamente de lo que pueda pasar teniendo en cuenta que parece ser que no se está usando toda la información que hay disponible para poder planificar la protección civil», indica.

Además, Polo le quita importancia al Sistema de Alerta Temprana, pese a que tras la dana se licitó de urgencia. «Lo que necesitas es un sistema de ayuda a la decisión. ¿Quién tiene que tener un sistema de ayuda a la decisión? Pues quien tiene que tomar la decisión, es decir, Protección Civil. Eso lo primero. En cuanto al SAT, ¿qué nos creemos que es? ¿Un ordenador con inteligencia artificial que te va a decir si puede seguir usted comprando porque a las 18.00 viene una venida? No. El SAT es un sistema que te permite tomar decisiones anticipadas. Claro que hay SAT. El Meteoalerta es un SAT. Es un sistema que te permite anticipar y tienes una información de lo que puede pasar. Las informaciones de lluvia de la Confederación son SAT. Son informaciones que se mandan con carácter previo a que se produzca la crecida», dice Polo.