Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de las CHJ Miguel Polo, el pasado viernes en los juzgados de Catarroja. MIKEL PONCE

Miguel Polo, presidente de la CHJ: «Sinceramente, no sé de quién es la responsabilidad de vigilar las escalas en los barrancos»

El máximo dirigente del organismo de cuenca dice ahora que no hubo alertas en el Poyo entre las 16.13 y las 18.43 horas porque el sistema «tarda 8 en rearmarse»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:44

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, asegura ahora que desconoce quién debe vigilar las escalas de los barrancos. «Es una ... competencia que yo, sinceramente, no sé exactamente quién la tiene. Lo que pasa es que sí que dice el plan que la Generalitat puede pedir a los bomberos forestales que hagan esa labor, como parece ser que lo hizo. Parece ser que la Generalitat los mandó... Es bastante claro. Mandó que se hiciera esa labor en el barranco del Poyo», insiste el máximo dirigente del organismo de cuenca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  6. 6

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  7. 7 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  8. 8

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  9. 9 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  10. 10 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Miguel Polo, presidente de la CHJ: «Sinceramente, no sé de quién es la responsabilidad de vigilar las escalas en los barrancos»

Miguel Polo, presidente de la CHJ: «Sinceramente, no sé de quién es la responsabilidad de vigilar las escalas en los barrancos»