Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Justicia francesa condena a 5 años de prisión a Sarkozy en el caso de financiación libia de su campaña de 2007
Representantes de las asociaciones de víctimas de la dana el Parlamento Europeo.

Representantes de las asociaciones de víctimas de la dana el Parlamento Europeo. LP

La voz de las víctimas regresa a Europa: «Queremos que se investigue la dana al detalle y se señale con nombres y apellidos»

Dos asociaciones de familiares de fallecidos el 29-O claman contra la gestión política de la riada

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Bruselas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:53

El clamor de las víctimas de la dana ha vuelto a escucharse en Bruselas. Las asociaciones Víctimas Mortales Dana 29-O, presidida por Rosa ... Álvarez, y Víctimes Mortals Dana Octubre 2024, encabezada por Mariló Gradolí, han comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exigir que se abra una «investigación exhaustiva» sobre la tragedia que sacudió la provincia de Valencia hace casi 11 meses: «Queremos que se investigue al detalle y se señale con nombres y apellidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  3. 3

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7

    El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
  8. 8 A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs
  9. 9 El municipio valenciano en el que hoy se ha dormido bajo cero
  10. 10 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La voz de las víctimas regresa a Europa: «Queremos que se investigue la dana al detalle y se señale con nombres y apellidos»