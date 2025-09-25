La voz de las víctimas regresa a Europa: «Queremos que se investigue la dana al detalle y se señale con nombres y apellidos»

El clamor de las víctimas de la dana ha vuelto a escucharse en Bruselas. Las asociaciones Víctimas Mortales Dana 29-O, presidida por Rosa ... Álvarez, y Víctimes Mortals Dana Octubre 2024, encabezada por Mariló Gradolí, han comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exigir que se abra una «investigación exhaustiva» sobre la tragedia que sacudió la provincia de Valencia hace casi 11 meses: «Queremos que se investigue al detalle y se señale con nombres y apellidos».

La presidenta Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha manifestado que su nueva comparecencia en la sede de la soberanía comunitaria para dar visibilidad a la «muerte evitable de sus familiares» por un «desastre político y humano evitable». A su juicio, sí existían planes que, si se hubiera aplicad con rigor, «hubieran salvado vidas». «No falló la naturaleza, falló la gestión política», resume. Además, Álvarez puso el foco en que los dirigentes políticos »no estaban donde tenían que estar« así como que »hicieron caso omiso, no hubo coordinación, ni liderazgo, ni gestión de emergencia con prevención y alerta«.

«Exigimos que se diga alto y claro que los políticos fallaron en su deber de protegernos». «No venimos a escuchar palabra de ánimo», sino que han acudido por segundo para insistir en la necesidad de obtener «verdad, justicia y responsabilidades, que se investigue al detalle, que se señale con nombre y apellidos». «No murieron por la dana sino por la inacción y dejadez política, no existió una comunicación el riesgo y no hubo oportunidad para la autoprotección. La víctimas tenemos memoria. Pedimos que se nos escuche, no sólo reparación sino que nunca más se permita que un gobierno mire para otro lado mientras la gente muere», insiste la representante de Víctimas Mortales 29-O.

«Lo seguiremos haciendo allí donde haga falta para que la verdad salga a la luz». En esta línea, Álvarez reclama el inicio de una investigación «sin la presión política y mediática» que, según la representante de los afectados, existe en la Comunitat y España para acabar haciendo un alegato sobre los fallecidos: «No son cifras sino una vida con un proyecto por delante. Merecen justicia».