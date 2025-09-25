Europa vota si mantiene abierta una comisión en apoyo a las víctimas de la dana

Europa vota hoy si mantiene viva la causa de las víctimas de la dana y que los afectados por la tragedia que el ... pasado 29 de octubre sacudió la provincia de Valencia, causando 229 muertos y casi 18.000 millones en daños materiales, puedan seguir teniendo voz en las instituciones comunitarias. Este mediodía los distintos grupos políticos que componen la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo refrendarán o dejarán en la estocada las reivindicaciones de los damnificados por el desastre del que se van a cumplir casi 11 meses.

Las asociaciones Víctimas Mortales Dana 29-O, presidida por Rosa Álvarez, y la de Víctimes Mortals Octubre 2024, encabezada por Mariló Gradolí, vuelven a Bruselas para participar en un debate con grupos políticos de la eurocámara que con su voto podrán mantener abierta o cerrar la petición para que las entidades de la dana sigan teniendo voz en Europa. Junto a reivindicación de que desde el Parlamento Europeo se abra «una investigación exhaustiva», las víctimas reclamarán que se determine si hubo «deficiencias» en la aplicación de directivas europeas relativas al riesgo de inundaciones o que se repare el daño causado y se atienda debidamente a los damnificados durante el proceso de reconstrucción, entre otros asuntos.

Además de su comparecencia en la comisión que tendrá lugar a lo largo de esta mañana, las víctimas participaron este miércoles en una serie de encuentros de carácter técnico con direcciones generales de la Unión Europea. En estos cónclaves se abordaron asuntos relacionados con el medio ambiente, para conocer estrategias de resiliencia y de gestión de riesgos climáticos; la protección civil y ayuda humanitaria, para elaborar una respuesta efectiva ante catástrofes y tener mecanismos de respuesta en materia de seguridad ciudadana; y la política regional, para tratar la catalización de ayudas y asistencia.

«Europa es la primera institución que nos atiende, que nos escucha, una vez más», aseveró Rosa Álvarez a LAS PROVINCIAS sobre el hecho de que todavía no hayan intervenido en las comisiones de Les Corts y el Congreso de los Diputados, estas sí de constituidas como investigación acerca de lo sucedido. Cabe recordar que en la de la Diputación sí estuvieron presentes. «Es la administración más lejana a los ciudadanos sin embargo ha sido la más próxima ante nuestras demandas», expresó Álvarez mientras reclamaba que la Comisión de Peticiones siga adelante para indagar «cómo una catástrofe climática se convirtió en una catástrofe humanitaria».

El objetivo de la Comisión de Peticiones reside en que los eurodiputados respondan a aquellas inquietudes trasladadas por los ciudadanos de los países miembros de la Unión. Además, cuando el asunto a tratar lo posibilite, el organismo también busca ofrecer una alternativa extrajudicial a preocupaciones o cuestiones legítimas hacen llegar los peticionarios bajo la condición de que estos ámbitos a tratar se encuentren bajo la actividad de la UE.

Este organismo está compuesto por 35 miembros entre los que también figuran un presidente y cuatro vicepresidencias. El polaco Bogdan Rzonca, del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, ostenta la presidencia de la comisión mientras el resto de vicepresidentes son la española Dolors Montserrat y el griego Fredis Beleris, por parte del Partido Popular Europeo (PPE), el letón Nils Usakovs, de la Alianza de Socialistas y Demócratas, y la italiana Cristina Guarda, de los Verdes.

Compromiso de González Pons

El ponente por parte del PPE será el vicepresidente del Parlamento Europeo y hombre fuerte de los 'populares' a nivel comunitario Esteban González Pons. Pese a que el alto mandatario valenciano no es miembro de la Comisión de Peticiones, González Pons será el encargado de defender la postura del PPE en el debate frente al resto de grupos políticos. Desde su entorno ya indicaron a este diario que su intención es dar luz verde para que Europa siga arropando a las víctimas de la dana.

Cabe apuntar que González Pons ya mantuvo un encuentro con las entidades el pasado 14 de mayo en el que les pidió disculpas por lo sucedido y les mostró su compromiso y apoyo desde las instituciones europeas.

Desde el PPE recordaron que fue su formación la que aprobó la posibilidad de que se pudiera debatir la petición de las víctimas de la dana en el parlamento. «Queremos escucharles y compartir su dolor», insistieron las mismas fuentes que añadieron que también se pretende aclarar lo que sucedió el fatídico día de autos «y que, como se ha demostrado, fallaron todas las administraciones».

«Esperamos que sea un debate que aporte soluciones y sobre todo evitar que esto vuelva a pasar», remataron voces de los 'populares' europeos.

La Comisión de Peticiones cuenta con una notable representación española. Junto a Dolors Montserrat también destaca la que fuera vicealcaldesa de Valencia con el Rialto, Sandra Gómez, Iratxe García, también del PSOE, Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego, y la 'popular' Elena Nevado. Entre los suplentes también hay presencia española gracias a la eurodiputada de Vox Mireia Borrás, la socialista Hana Jalloul o Isa Serra por parte de Podemos. Sea como fuere, tocará ver qué grupos apoyan la causa de las víctimas de la dana en la votación que tendrá lugar este mediodía.