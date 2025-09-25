Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Europa vota si mantiene abierta una comisión en apoyo a las víctimas de la dana
Miembros de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas con representantes de las asociaciones de afectados por la dana. Efe/Sara Morato

Europa vota si mantiene abierta una comisión en apoyo a las víctimas de la dana

González Pons defenderá el compromiso del PPE con los afectados del 29-O en el Parlamento Europeo

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Bruselas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:54

Europa vota hoy si mantiene viva la causa de las víctimas de la dana y que los afectados por la tragedia que el ... pasado 29 de octubre sacudió la provincia de Valencia, causando 229 muertos y casi 18.000 millones en daños materiales, puedan seguir teniendo voz en las instituciones comunitarias. Este mediodía los distintos grupos políticos que componen la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo refrendarán o dejarán en la estocada las reivindicaciones de los damnificados por el desastre del que se van a cumplir casi 11 meses.

