Las víctimas de la dana pedirán que Europa abra una investigación sobre el 29-O Dos asociaciones de familiares de fallecidos en la riada regresan a Bruselas para intervenir en una comisión del Parlamento Europeo

Pablo Alcaraz Bruselas Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

La voz de las víctimas de la dana volverá a escucharse este jueves en las instituciones europeas. Dos de las entidades mayoritarias que aglutinan a familiares de los 229 fallecidos en la riada del pasado 29 de octubre comparecerán en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar que se abra «una investigación exhaustiva» sobre la tragedia que sacudió la provincia de Valencia hace ya casi 11 meses.

Las asociaciones Víctimas Mortales Dana 29-O, presidida por Rosa Álvarez, y la de Víctimes Mortals Octubre 2024, encabezada por Mariló Gradolí, vuelven a Bruselas para participar en un debate en el que estarán presentes grupos políticos de la cámara comunitaria que con su voto podrán mantener abierta o cerrar la petición para que las entidades de la dana sigan teniendo voz en Europa. Junto a la investigación, las víctimas reclamarán que se determine si hubo «deficiencias» en la aplicación de directivas europeas relativas al riesgo de inundaciones o que se repare el daño causado y que se atienda debidamente a los damnificados en la reconstrucción, entre otros asuntos.

Además de su comparecencia en la comisión que tendrá lugar mañana, las víctimas han participado este miércoles en una serie de encuentros de carácter técnico con direcciones generales de la Unión Europea. En estos cónclaves se han abordado asuntos relacionados con el medio ambiente, para conocer estrategias de resiliencia y de gestión de riesgos climáticos; la protección civil y ayuda humanitaria, para elaborar una respuesta efectiva ante catástrofes y tener mecanismos de respuesta en materia de seguridad ciudadana; y la política regional, para tratar la catalización de ayudas y asistencia.

El objetivo de la Comisión de Peticiones consiste en que los eurodiputados respondan a aquellas inquietudes trasladadas por los ciudadanos de los países miembros de la Unión. Además, cuando el asunto a tratar lo posibilite, el organismo también busca ofrecer una alternativa extrajudicial a preocupaciones o cuestiones legítimas hacen llegar los peticionarios bajo la condición de que estos ámbitos a tratar se encuentren bajo la actividad de la UE.

Este organismo está compuesto por 35 miembros entre los que también figuran un presidente y cuatro vicepresidencias. El polaco Bogdan Rzonca, del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, ostenta la presidencia de la comisión mientras el resto de vicepresidente son la española Dolors Montserrat y el griego Fredis Beleris, del Partido Popular Europeo (PPE), el letón Nils Usakovs, de la Alianza de Socialistas y Demócratas, y la italiana Cristina Guarda, de los Verdes.

Escuchar a las víctimas

El ponente por parte del PPE será el vicepresidente del Parlamento Europeo y hombre fuerte de los 'populares' a nivel comunitario Esteban González Pons. Pese a que el alto mandatario valenciano no es miembro de la Comisión de Peticiones, González Pons será el encargado de defender la postura del PPE en el debate frente al resto de grupos políticos.

Desde el PPE recuerdan que fue su formación la que aprobó la posibilidad de que se pudiera debatir la petición de las víctimas de la dana en el parlamento. «Queremos escucharles y compartir su dolor», insisten las mismas fuentes que añaden que también se pretende aclarar lo que sucedió el fatídico día de autos «y que, como se ha demostrado, fallaron todas las administraciones».

«Esperamos que sea un debate que aporte soluciones y sobre todo evitar que esto vuelva a pasar», rematan voces de los 'populares' europeos.

La Comisión de Peticiones cuenta con una notable representación española. Junto a Dolors Montserrat también destaca la que fuera vicealcaldesa de Valencia con el Rialto, Sandra Gómez, Iratxe García, también del PSOE, Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego, y la 'popular' Elena Nevado. Entre los suplentes también hay presencia española gracias a la eurodiputada de Vox Mireia Borrás, la socialista Hana Jalloul o Isa Serra por parte de Podemos.