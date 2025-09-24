Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta El Ayuntamiento renuea todo el material desaparecido por la dana con barreras más altas

Una de las compuertas colocadas este miércoles en las pruebas del nuevo material.

Paco Moreno Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:09

La confluencia de las calles Valencia e Iglesia han sido escenario este miércoles de la colocación de las nuevas compuertas con las que Aldaia quiere proteger a sus vecinos de los desbordamientos del barranco de la Saleta, que discurre en parte por el casco urbano de la población.

Varios grupos de operarios se han dedicado a instalar pivotes y probar las láminas que forman las compuertas, que quedarán almacenadas en grandes cajones metálicos. Estos también han sido repartidos en una operación para lo que no ha sido necesario cortar el tráfico.

Aldaia ha utilizado siempre el sistema de compuertas en los aledaños de la Saleta, aunque la dana del pasado 29 de octubre se llevó por delante buena parte de este material. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento encargó nuevas para que sirvan de barreras.

Vicente Carcelén, portavoz de la plataforma de afectados por la dana en Aldaia, señaló que las compuertas serán más altas, con una altura de aproximadamente 1,50 metros, lo que mejora la contención de agua respecto a las anteriores. Además, indicó que se colocarán también en la parte del paso inferior que sirve para conectar con la cercana población de Alaquàs.

Carcelén coincidió con el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, quien le informó de estas medidas y otras como la desestimación de la Confederación Hidrográfica del Júcar para aumentar la altura de los muros que bordean el barranco de la Saleta. En su lugar, el dirigente vecinal aseguró que se profundidará el lecho del cauce «dos o tres metros» para aumentar la capacidad de recepción de agua.

Tramo del barranco de la Saleta en Aldaia.