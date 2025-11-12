Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iratxe García, Teresa Ribera y Leire Pajín, esta tarde en Bruselas. LP

Teresa Ribera reconoce 380 días después errores de planificación en el Poyo y la Saleta

La vicepresidenta europea admite el fracaso de la política de zonas inundables del Ministerio con edificaciones en zonas de riesgo | La encargada del Ministerio de Transición Ecológica en octubre de 2024 elude el contacto con la prensa tras más de un año sin pisar Valencia

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Bruselas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

La vicepresidenta de la Comisión Europea, y ministra de Transición Ecológica durante la dana de 2024, se ha negado este miércoles a contestar a preguntas ... sobre por qué no se hicieron las obras del Poyo y la Saleta que habrían aminorado la tragedia. Lo ha hecho tras una intervención en un acto organizado por los socialistas europeos en el Parlamento Europeo donde, eso sí, ha hablado ahora de llanuras inundables para reducir los efectos de las inundaciones como si no hubiera sido la ministra encargada de... bueno, las llanuras inundables durante seis años y medio, hasta que dejó el cargo si haber visitado Valencia menos de un mes después de la catástrofe.

