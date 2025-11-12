Teresa Ribera reconoce 380 días después errores de planificación en el Poyo y la Saleta

La vicepresidenta de la Comisión Europea, y ministra de Transición Ecológica durante la dana de 2024, se ha negado este miércoles a contestar a preguntas ... sobre por qué no se hicieron las obras del Poyo y la Saleta que habrían aminorado la tragedia. Lo ha hecho tras una intervención en un acto organizado por los socialistas europeos en el Parlamento Europeo donde, eso sí, ha hablado ahora de llanuras inundables para reducir los efectos de las inundaciones como si no hubiera sido la ministra encargada de... bueno, las llanuras inundables durante seis años y medio, hasta que dejó el cargo si haber visitado Valencia menos de un mes después de la catástrofe.

«Valencia es una región que lo entiende muy bien por exceso o por defecto. Debemos estar preparados para ambas cuestiones y fortalecer a través de infraestructuras verdes, llanuras de inundación y soluciones basadas en la naturaleza», ha dicho Teresa Ribera en un discurso ante dos asociaciones de víctimas en el que la exministra ha reconocido que la cartografía de zonas inundables que preparó su ministerio en 2007 no se cumple: «Hay Ayuntamientos que han construido ahí después de esa fecha».

Ribera ha tirado de argumentario y ha admitido que los barrancos que destrozaron l'Horta Sud hace ahora 380 días no estaban en condiciones para aguantar la tromba que cayó. «Estaban preparados para un periodo de retorno de 100 años, no para uno de 500 o casi 1.000, que es lo que cayó», ha dicho Ribera. La clave es que quizá no estaban preparados porque el proyecto de 2010, que planteaba un encauzamiento de ambas ramblas hacia el cauce del Turia, se dejó en un cajón. Lo dejó, entre otros, su propio ministerio. Este diario ha intentado preguntarle a la vicepresidenta de la Comisión por este extremo, pero el grupo socialista europeo lo ha impedido y Ribera se ha ido casi a la carrera mientras hablaba con la presidenta del grupo socialista europeo, Iratxe Garcia.

Antes, Ribera había intervenido en una sala del Parlamento ante una nutrida representación de su grupo político y, también, de dos asociaciones de víctimas de la dana. La ministra ha admitido errores, sí, pero en el medio de una verborrea sobre sistemas de prevención, mecanismos de solidaridad y satélites bastante confusa. «Devolvernos a la realidad, no cuestionar la ciencia, es capital. De poco nos sirve tener mapas de inundación si luego no lo incorporamos en la reglamentación de usos de suelo», ha indicado Ribera, antes de añadir que hay que mejorar «los mecanismos de alerta temprana y la planificación y evaluación de riesgos». «Valencia es una región que entiende muy bien la estrategia de resiliencia del agua por exceso o por defecto. Debemos estar preparados para ambas cuestiones y fortalecer a través de infraestructuras verdes, llanuras de inundación y soluciones basadas en la naturaleza», ha indicado.

Ribera ha repetido en varias ocasiones que el cambio climático existe, que es algo como decir que el agua moja. «Negar la realidad es el primer paso para tener problemas muy serios. Me parece muy dolorosa la frialdad con la que se gestiona un asunto que es el gran desafío de nuestro tiempo y que en muchas partes del mundo no se cuestiona. La desesperación con la que hablan los represéntales del Caribe que ven cómo cada año los huracanes son más terribles no les deja lugar a dudas. Negar la ciencia, el conocimiento y los datos tal vez sea mayor irresponsabilidad que podemos afrontar», ha indicado Ribera, que ha apuntado a la negociación entre PP y Vox para elegir al nuevo presidente de la Generalitat: «Cuando estos días veíamos mensajes respecto a las premisas para un acuerdo de gobierno me preocupa profundamente».

«Estamos hablando de un episodio de lluvias con una escorrentía que hasta hace poco estaba fuera de los modelos, en la cartografía de zonas inundables hemos trabajado con 500 años de retorno y lo que sucedió probablemente se acerca a los 1.000», ha insistido Ribera, antes de añadir que estos mapas «se publican desde el año 2007, pero no puede ser un elemento decorativo que luego no incorporemos en la planificación urbanística». «Con cierta pena veo cómo en sitios relativamente próximos hay corporaciones municipales que piden por unanimidad que el ministerio revise la cartografía porque limita su capacidad urbanística. Tenemos muchas zonas inundables con edificaciones construidas incluso después de 2007. Pero hay que evitar incrementar el riesgo», ha indicado la exministra.

Posteriormente, Ribera se ha puesto a hablar de los programas Copernicus y Galileo y ha recordado que Galileo dijo aquello de «y a pesar de todo, se mueve»: «No por negar la realidad la realidad deja de existir. Creo que esa es la lección más importante».

A renglón seguido, ha enumerado las ayudas europeas y ha puesto en valor que los 940 millones de euros del fondo de solidaridad es la mayor cantidad que nunca se ha ofrecido. Ribera también ha anunciado un mecanismo de alerta por satélite a través de Galileo. «Que a nadie se le ocurra decir que esta es la confirmación de que no existía. Existía», ha dicho Ribera, ante de admitir que las alertas meteorológicas y las alertas hidrológicas «tienen que seguir mejorando porque son fenómenos fuera de la normalidad». Al término de su intervención, Ribera ha salido casi corriendo y se ha negado a responder a las preguntas de este diario. Fuentes de su entorno han recordado que se ha reunido en varias ocasiones con las asociaciones de víctimas.

En el acto también han intervenido Sandra Gómez, Leire Pajín y la misma García, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de Octubre, Marilo Gradolí, así como alcaldes como Robert Raga, de Riba-roja, o Lorena Silvent, de Catarroja, o el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. En el público estaba, entre otros, el exconseller de Educación y actual eurodiputado por Compromís, Vicent Marzà, aplaudido en una de las mesas.