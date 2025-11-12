Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»

Algunos usuarios del servicio de teleasistencia de la Generalitat valenciana contactaron con los profesionales de la empresa de asistencia durante la tarde de la dana. ... Varios de ellos fallecieron como consecuencia de la riada. Ahora se han aportado al juzgado la transcripción de aquellas conversaciones. Este es el contenido de algunas de aquellas angustiosas llamadas en el peor momento de la emergencia meteorológica. Al parecer, en este primer audio, comunica con el servicio el familiar de la persona bajo vigilancia. Se trata de una mujer de 90 años de edad que vive sola.

-Hola, buenas tardes

- Hola, buenas tardes

- Soy Tere de Teleasistencia, de Atienza, un momento que busque el expediente de la persona que tiene lo de Teleasistencia, dame un segundo

- Sí

- Estoy buscándolo, eh.

- Sí, es que estamos inundados. Entonces me han dicho que han ido los bomberos, pero no podemos pasar de ninguna manera a la casa. Entonces no sé si la han sacado, o si está en casa. Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba. Entonces miren a ver si me lo pueden solucionar por favor.

- A ver. Yo intentaré comunicar con el domicilio. No tiene luz tampoco, no podemos contactar

- No va a poder, no va a poder, yo era a ver si a los bomberos a ver, o al 112, a ver si la han sacado. Es que no lo sé. Es que no lo sé.

- Vale pues ahora intento averiguar algo, ¿vale?

- Vale, vale, vale.

- Vale, te dejo. Ahora te llamaré.

- Venga, vale

- Voy a intentar comunicar con alguien.

- Venga

No es la única comunicación desesperada que se produjo aquel fatídico día. En este caso, la mujer bajo vigilancia contacta directamente una de las víctima de la dana. El agua está entrando en su domicilio y la mujer es presa de los nervios y el miedo.

-Buenas tardes, soy Patricia, del servicio de teleasistencia, la conversación puede ser grabada, dígame

- Hola, hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa

- Esta asustada, ¿por qué?

- Porque tengo llena de agua

- Vale, ¿le está entrando agua, cariño?

- Por todas partes

- Vale.

- Me puedo caer

- Vale, súbase a un sofá o a la cama

- ¿Qué?

- Súbase a un sofá o a la cama

- Estoy en el sofá

- No se mueva de ahí, voy a avisar a los servicios de emergencia

- Por favor, por favor

- Vale, vale, tranquila, cariño

- Gracias

La profesional llama, de inmediato, a la persona responsable de esta usuaria de la teleasistencia. Se trata de una vecina de Paiporta que se encuentra también acorralada por la crecida del barranco. Le pregunta si ella podría desplazarse a la vivienda «porque los bomberos y la policía se encuentran saturadísimos». Pero es incapaz. El agua le llega por las rodillas.

Teleasistencia contacta de nuevo con la usuaria que se convertirá en una de las 229 víctimas de la dana. Esta es la última conversación que mantienen.

-¿Me escucha?

- Sí (...)

- Vale, cariño, está todo saturado, ¿tiene algún vecino?

- (...) Entra con mucha fuerza

- Súbase, súbase a lo más alto posible, no en el sofá, en una mesa.

- Estoy subida en el sofá, pero está entrando

- Intente ir del sofá a la mesa y suba a la mesa. Sigo pidiendo ayuda, ¿vale?

- Vale, por favor, rápido

- Sí, cariño, no se preocupe, sigo pidiendo ayuda

- Vale, ay

Ya no fueron posibles más comunicaciones. En las siguientes llamadas únicamente se refleja el sonido de la señal acústica.