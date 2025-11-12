Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
La reunión del Cecopi. LP

Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»

El juzgado transcribe las comunicaciones que ha aportado la empresa que presta el servicio: «Súbase a un sofá o la cama. No se mueva de ahí. Voy a llamar a los servicios de emergencias»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:27

Algunos usuarios del servicio de teleasistencia de la Generalitat valenciana contactaron con los profesionales de la empresa de asistencia durante la tarde de la dana. ... Varios de ellos fallecieron como consecuencia de la riada. Ahora se han aportado al juzgado la transcripción de aquellas conversaciones. Este es el contenido de algunas de aquellas angustiosas llamadas en el peor momento de la emergencia meteorológica. Al parecer, en este primer audio, comunica con el servicio el familiar de la persona bajo vigilancia. Se trata de una mujer de 90 años de edad que vive sola.

