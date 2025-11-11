Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada de Salome Pradas para declarar en la instrucción del juicio de la dana. IRENE MARSILLA

La Audiencia deniega el acceso de Pradas a la 'caja negra' del Poyo

El tribunal tumba las diligencias de la exconsellera para conocer las alarmas emitidas sobre la rambla y el Magro y rechaza la declaración del secretario autonómico de Medio Ambiente

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:56

La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado un recurso de apelación de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ... con el que buscaba conocer la integridad de los datos de la red Coordcom, la 'caja negra' de las alarmas decretadas durante la emergencia del 29 de octubre de 2024, así como requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que amplíe las cifras de caudal del barranco del Poyo.

