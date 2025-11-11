La Audiencia deniega el acceso de Pradas a la 'caja negra' del Poyo

La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado un recurso de apelación de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ... con el que buscaba conocer la integridad de los datos de la red Coordcom, la 'caja negra' de las alarmas decretadas durante la emergencia del 29 de octubre de 2024, así como requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que amplíe las cifras de caudal del barranco del Poyo.

Los seis magistrados que integran el tribunal de la Sección Segunda comparten el criterio de la jueza instructora de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a la hora de denegar las peticiones de la defensa de la anterior responsable de la Conselleria de Justicia e Interior durante la instrucción.

En su recurso, Pradas pretendía obtener una copia íntegra del sistema Coordcom, datos del Wireless Application Protocol (WAP) relativos al 29-O sobre el Poyo y Magro, la designación de un técnico por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para acceder a las cifras del Sistema Automático de Infotmación Hidrológica (SAIH) así como a sus pliegos y la declaración testifical del secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida.

Según la Sección Segunda de la Audiencia, «no se justifica por vía de recurso que lo argumentado por la juez en dicha resolución sea incorrecto y en qué medida la diligencia interesada pudiera aportar información distinta de la que ya se ha acordado incorporar».

En cuanto al segundo recurso de apelación, el Tribunal ratifica también la denegación de diversas diligencias solicitadas por una acusación particular que representa a la familia de un hombre fallecido en Cheste.

En este caso, esas diligencias se referían a la presa de Forata e incluían la solicitud de documentación a la CHJ y declaraciones de testigos, entre ellas la del secretario de Estado de Medio Ambiente.

Para la Sala, «la resolución sometida a esta alzada supera los estándares de motivación exigidos por el artículo 24 de la Constitución, pues permite conocer, sin dificultad, las razones por las cuales la juez ha rechazado la pertinencia y utilidad de las diligencias de instrucción que le proponía la recurrente».

«Dicho rechazo encuentra, además, sustento en diligencias de instrucción ya acordadas, o pendientes de práctica, por lo que no puede tacharse la denegación de las propuestas por la recurrente como caprichosa o absurda», añade el auto.

Con las dos resoluciones notificadas este martes ascienden ya a 26 los autos dictados desde el pasado mes de mayo por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia -todos ellos suscritos por los seis magistrados que la integran- en los que se resuelven recursos de apelación en el marco de la causa penal de la Dana que instruye el Tribunal de Instancia de Catarroja.

De esos 26 autos, 23 han supuesto la desestimación íntegra del recurso y la confirmación por tanto de la decisión de la instructora, mientras que los otros tres estimaron las apelaciones (en un caso totalmente y en otros dos de forma parcial).