La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana Un experto señala que el SAT habría salvado vidas la tarde de la tragedia, aunque este modelo opera en el Ebro y no en el Júcar

Efectivos del dispositivo de búsqueda de víctimas mortales de la dana en el cauce del barranco del Poyo en Catarroja.

Pablo Alcaraz Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:01 | Actualizado 01:12h.

La fiabilidad de la red de medidores con la que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) vigila los cauces de la demarcación sigue en entredicho un año después de la dana. El organismo dirigido por Miguel Polo parece no haber tomado nota de las lecciones aprendidas del desastre que arrasó media provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. De manera incomprensible, más de 365 días después de una tragedia con 229 fallecidos y casi 18.000 millones de euros en daños materiales, el barranco del Poyo sigue con un único sensor de caudal del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) para informar del estado de toda su cuenca. La CHJ ni disponía en aquel entonces del mejor sistema de alerta temprana (SAT) frente a inundaciones, que sí se encuentra operativo en el Ebro, ni lo tiene hoy en día. Y es que, tal y como ha demostrado el ingeniero Pánfilo Masciangioli, el SAT hubiese avisado, como mínimo, con más de una hora de antelación de la llegada del pico de la avenida a l'Horta Sud, ampliando así la posibilidad de haber salvado vidas.

Masciangioli es consultor e investigador independiente en MetOcean, Hidrología, Hidráulica e Ingeniería. Formado en la Universidad A&M de Texas, este experto ha recreado cómo hubiese actuado un SAT en caso de haber estado operativo sobre el barranco del Poyo el día de autos. Entre los resultados de su estudio, destaca que el modelo predictivo habría avisado del grueso de la crecida con un margen de tiempo mayor y antes de que se produjeran los desbordamientos más catastróficos. Cabe recordar que la aciaga tarde del 29-O una técnico del SAIH remitió el fatídico correo a Emergencias alertando del incremento súbito del nivel de la rambla a las 18:43, cuando todo estaba perdido y tras un lapso de 45 minutos entre la recepción del dato y su validación.

BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA Hasta las 11.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja 66,8 mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 8,8 10 6,6 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA Hasta las 11.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja 66,8 mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 8,8 10 6,6 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA Hasta las 11.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja 66,8 mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 8,8 10 6,6 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA Hasta las 11.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja 66,8 mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 8,8 10 6,6 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 11.00 a 15.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 264,4 10 154,6 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 11.00 a 15.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 264,4 10 154,6 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 11.00 a 15.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 264,4 10 154,6 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 11.00 a 15.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 264,4 10 154,6 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 15.30 a 17.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 10,8 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 15.30 a 17.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 10,8 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 15.30 a 17.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 10,8 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 15.30 a 17.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 10,8 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 17.30 a 18.00 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 35,0 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 17.30 a 18.00 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 35,0 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 17.30 a 18.00 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 35,0 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 17.30 a 18.00 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 35,0 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.00 a 18.30 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.756,9 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.00 a 18.30 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.756,9 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.00 a 18.30 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.756,9 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.00 a 18.30 h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.756,9 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.30 a 20.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja 2.282,9 mm mm 2.200 Fallo 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 17,4 20 600 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.30 a 20.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja 2.282,9 mm mm 2.200 Fallo 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 17,4 20 600 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.30 a 20.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm 2.282,9 mm 2.200 Fallo 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 17,4 600 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 18.30 a 20.30h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm 2.282,9 mm 2.200 Fallo 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 17,4 600 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 20.30 a 23.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 9,4 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 20.30 a 23.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 9,4 400 10 200 0 0 Horas 09 12 15 18 21 BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 20.30 a 23.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 9,4 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h BARRANCO DEL POYO Y LLUVIA EN RIBARROJA De 20.30 a 23.00h Caudal del Poyo Lluvia Ribarroja mm mm 2.200 60 2.000 1.800 50 1.600 1.400 40 1.200 1.000 30 800 20 600 9,4 400 10 200 0 0 03.00h 06.00h 09.00h 12.00h 15.00h 18.00h 21.00h FASE 1- Detección inicial Con el SAT Los pluviómetros en cabecera (Chiva, Buñol) registran intensidades mayores a 60 mm/h y acumulados de 125 mm en dos horas. -El SATI identifica la superación del umbral de preemergencia y activa la alerta amarilla. -Se emite aviso interno al Centro de Control de la CHJ y al 112CV, y se lanzan simulaciones informáticas de modelos hidrológicos e hidráulicos en modo pronóstico 29 de octubre de 2024 - Envío de correos automáticos por superación de umbrales de lluvia. FASE 2A- Ventana seca de vigilancia Con el SAT Disminuye momentáneamente la precipitación, pero los modelos mantienen probabilidad de reactivación convectiva -El SATI mantiene las simulaciones informáticas cada 30–60 minutos, utilizando escenarios probabilísticos de lluvia y caudal que representan, respectivamente, las condiciones medias y las más intensas previstas. Estos resultados se comparan con los umbrales de desbordamiento predefinidos por tramo, ajustando el nivel de alerta según la evolución hidrológica. De 11.30 a 12.00h la estación de Ribarroja mide caudales de 264 m3/s. 29 de octubre de 2024 -Envío de correo electrónico manual a Emergencias por la superación del umbral máximo de riesgo de desbordamiento en el medidor de Riba-roja junto a la A-3. -También se remiten dos mensajes por el descenso del nivel entre las 13.42 y las 15.04 horas 12.20h Emergencias decreta la alerta hidrológica. FASE 2B- Reactivación convectiva Con el SAT El radar de Aemet y los pluviómetros detectan la reaparición de núcleos intensos en cabecera. Los modelos hidrológicos dan menos de dos horas de llegada del agua a l'Horta Sud. - El SATI eleva la Alerta Naranja, avisa a municipios y 112CV y recomienda preevacuaciones. A las 17.30h la estación de Ribarroja mide caudales de 200 m3/s y en ascenso. 29 de octubre de 2024 -Envío de un correo manual sobre un nuevo descenso de caudal a las 16.13 horas. -Se superan dos umbrales de peligrosidad sin que la CHJ remita ningún aviso a Emergencias. 17.00h Comienzo de la reunión del Cecopi FASE 3- Ascenso brusco del caudal Con el SAT El aforo de Ribarroja registra un ascenso acelerado del hidrograma, alcanzando los 810m³/s a las 18.00h y con pendiente creciente. -El SATI identifica la superación de los umbrales hidrológicos, lo que activa automáticamente una nueva simulación hidrológica de crecida en tiempo real. -Se emiten avisos automáticos de alerta roja inminente (+60 a +90 min), se ordenan cierres preventivos en pasos subterráneos y zonas industriales bajas, y se despliega personal de emergencia municipal y autonómico. 29 de octubre de 2024 -Sólo se remiten comunicaciones automáticas por la cantidad de precipitaciones. FASE 4- Confirmación y Alerta Roja Con el SAT El caudal en Ribarroja supera los 1000 m³/s. La lluvia convectiva en cabecera persiste y los niveles simulados en Torrent y Picanya alcanzan los umbrales críticos U3. -El SATI declara la Alerta Roja y comunica de inmediato la situación al 112CV y a los ayuntamientos afectados. -Se difunden mensajes públicos y notificaciones geolocalizadas a la población en riesgo, se activan las evacuaciones selectivas en áreas inundables, y los modelos continúan actualizándose cada 15 minutos para ajustar la hora de llegada estimada y priorizar zonas críticas. 29 de octubre de 2024 -Sólo se envían correos automáticos por la cantidad de lluvias. FASE 5- Impacto y respuesta Con el SAT Se produce el pico de caudal (se daña el medidor de caudal de Riba-roja) y suceden las primeras inundaciones graves en Torrent, Picanya y Alaquàs. Se ejecutan rescates, cierres viales y operaciones de control de tráfico. -Se actualiza el nivel del agua y el estado de emergencia cada 15–30 minutos. 29 de octubre de 2024 -Envío del correo electrónico manual de 1.686 m3/s, es decir, se superan todos los umbrales de riesgo: »La crecida está siendo muy rápida». -A las 18.55h, el medidor de caudal de Riba-roja detecta 2.282,904 m3/s, su último registro antes de ser arrastrado por la corriente. FASE 6- Recuperación inmediata Con el SAT El caudal inicia su descenso y las precipitaciones disminuyen: -Se mantiene la vigilancia hasta volver a niveles seguros. -La CHJ emite el fin de emergencia y se inicia la evaluación de daños, así como la recalibración de los modelos y umbrales operativos. 29 de octubre de 2024 SIN INFORMACIÓN AUX STEP FOR JS

LAS PROVINCIAS ha tratado de reconstruir cómo hubiese funcionado un SAT en el Poyo la jornada de la dana en base a los conocimientos técnicos aportados por Masciangioli, el informe de la Guardia Civil sobre el desastre y las mediciones hidrológicas y pluviométricas de distintas agencias, especialmente el pluviómetro de Chiva y el caudalímetro de Riba-roja -ambos dispositivos propiedad de la CHJ-. Cabe destacar que la simulación está limitada por el desconocimiento real de los caudales que llevaron torrentes tributarios del Poyo como Horteta o Gallego, sobre los que el organismo de la cuenca no tiene medidores, y que, aguas abajo del único punto de aforo, alimentaron a un monstruo que bajaba desbocado de Chiva.

De hecho, la Confederación ha admitido que no está entre sus planes aforar estos barrancos menores, según afirmó el jefe del SAIH, Ignacio Valero, en la comisión de investigación del en el Senado. No obstante, conforme a los cálculos efectuados por Masciangioli, las respuestas hidrológicas de Gallego y Horteta suelen situarse en el orden de una hora u hora y media, de modo que una lluvia intensa en sus cabeceras (Turís) se traduce en una crecida notable en Torrent o Paiporta entre 60 y 90 minutos después.

El experto explica que el funcionamiento de un sistema de alerta temprana frente a inundaciones fusiona datos observados y predichos. Las fuentes de estos dígitos serían los registros marcados por pluviómetros y aforos -en este caso de la CHJ-, junto con los del radar y los modelos numéricos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo: recrear modelos de inundaciones que se actualizan cada 15 minutos. En este sentido, el ingeniero achaca parte de la mala gestión de la emergencia de la dana a la estimación a la baja de las precipitaciones. Por ello, insiste en que un radar de doble polarización «permitiría obtener estimaciones de precipitación más precisas». Asimismo, asegura que la integración operativa entre la Confederación y Aemet permitiría automatizar las actualizaciones hidrológicas y las alertas «con tiempos de antelación de entre 60 y 120 minutos».

Masciangioli separa el episodio en siete intervalos horarios, uno de ellos dividido en dos subfases, y este periódico establece la comparación entre lo que hubiera pasado en caso de estar operativo el SAT y lo que realmente sucedió con el SAIH. Cabe apuntar también que este diario solicitó los correos electrónicos automáticos con los que el organismo de la cuenca alerta de las escorrentías generadas a raíz de la lluvia, pero no le han sido facilitados.

A partir de la alerta hidrológica decretada por Emergencias a las 12:00, previo aviso de la CHJ, arrancan las principales diferencias entre ambos modelos. Mientras el SAIH reportó un 'apagón informativo' avalado por la Benemérita entre las 16:13 y las 18:43, dos horas y media en las que se superaron los tres umbrales de peligrosidad sin que la CHJ remita ningún aviso de caudal a la Generalitat;el SAT hubiese detectado la reaparición de núcleos de precipitación intensa en la cabecera para activar una alerta naranja por una crecida significativa con llegada estimada en menos de dos horas a Torrent y Picanya. Todo ello antes de que diera comienzo la reunión del Cecopi a las 17:00 horas. Es más, el propio sistema ya hubiese recomendado preevacuar y cerrar zonas vulnerables ante inundaciones en l'Horta Sud.

«Evacuación inmediata de zonas bajas de Torrent, Paiporta y Catarroja» Simulación del mensaje de alerta roja SAT sobre la crecida de la rambla del Poyo el día de la dana: «ALERTA ROJA – INUNDACIÓN INMINENTE». Fecha: 29 de octubre de 2024. Hora: 18:00. El SAT ha detectado 300 mm de precipitación acumulada en 10 horas, de los cuales 180 mm se han acumulado en las últimas dos horas y media en la cabecera del barranco. Caudal en la estación de aforo de Ribarroja de 810 m3/s en aumento brusco. Los modelos hidráulicos en tiempo real indican que el caudal alcanzará más de 2000 m³/s hacia las 19:00 horas. Se estiman niveles de rebose del barranco de unos 50 cm en la llanura de inundación de 70 m en ambos márgenes, pero debido a la resistencia al flujo que ejercen las edificaciones, vehículos, contenedores de basura, etc., el nivel del agua en algunas calles podría alcanzar los dos metros de agua y extenderse mucho más allá de los 70 metros. Se prevé que el frente de avenida llegue a Torrent en menos de 54 minutos, a Paiporta en una hora y 11 minutos y a Catarroja en una hora y 23 minutos. Evacuación inmediata de las zonas bajas de Torrent, Paiporta y Catarroja. NOTA: Los caudales de Gallego y Horteta podrían complicar la situación.

Por un lado, entre las 17:30 y las 18:00, con 810 m3/s circulando por Riba-roja y tendencia creciente, el SAT habría emitido avisos automáticos de alerta roja inminente para dentro de 60 o 90 minutos, ordenado cierres preventivos de pasos subterráneos y zonas industriales bajas y un refuerzo del personal de los servicios de emergencia. Además, pese al desastre que estaba teniendo lugar, el sistema iría actualizando sus predicciones cada 15 minutos para seguir la evolución de la riada. Por contra, la deficiente actuación del SAIH es bien conocida: a las 18:43 se envía el fatídico 'mail' al 112 advirtiendo de los 1.686 m3/s y a las 18:55 el medidor detecta 2.282,904 m3/s, su último registro antes de ser arrastrado por la corriente.

Ante los hechos consumados el 29-O, Masciangioli afirma que con un SAT plenamente operativo y la infraestructura de observación modernizada, la riada del Poyo «habría podido anticiparse con suficiente tiempo para minimizar el impacto humano y material». «Los datos disponibles ya ofrecían señales claras, pero la ausencia de un sistema coordinado de predicción, verificación y decisión transformó una emergencia previsible en una catástrofe evitable», concluye.

Diferencias con el Ebro

El jefe del SAIH trató de explicar en el Senado por qué el Ebro dispone de un sistema de ayuda a la decisión (SAD) y el Júcar no. Según explicó Valero, este río tiene un eje principal y una serie de afluentes con presas a lo largo de sus transcursos y, en base a los modelos, la CHE adopta medidas «para que sus desembalses no generen una avenida mayor de la que se produciría de manera natural».

El alto cargo de la CHJ apeló a las diferencias existentes entre las cuencas para justificar la compleja implantación de un sistema similar al SAD en la demarcación del Júcar, donde la torrencialidad de las lluvias o las fuertes pendientes que provocan crecidas «muy rápidas». En resumen, vino a decir que estos modelos sólo tienen eficacia y utilidad en grandes ríos.

Preguntado por la puesta en marcha del SAT en la demarcación del Júcar, Valero señaló que se está trabajando en un proyecto piloto para las cuencas más afectadas por la dana, pero informó de que el modelo no cubriría todo el dominio de la CHJ hasta dentro de tres o cinco años.

Cabe recordar que el organismo presidido por Miguel Polo licitó el SAT tres semanas después de la dana, tras comprobar de primera mano que el 29-O no disponía del mejor sistema antirriadas posible. Para más inri, el caudalímetro del SAIH en el Poyo ha reportado dos nuevos fallos de medición en menos de una semana, uno de ellos marcó 900 m3/s con el cauce seco. Estos errores, junto al registrado a mediados de septiembre, deben apremiar todavía más la puesta en marcha del SAT para prevenir futuras inundaciones en la Comunitat.

Créditos FUENTES: Confederación Hidrográfica del Júcar. Guardia Civil. 'Sistema de Alerta Temprana – Barranco del Poyo (DANA 2024)' de Pánfilo Masciangioli. GRÁFICO: P. Cabezuelo

