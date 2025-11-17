Mazón se agarra a su relato del 29-O frente a los ataques de la izquierda por el Ventorro

Carlos Mazón afrontó este martes una comparecencia de mayor dificultad que la de hace una semana en Les Corts. El formato, 20 minutos para cada ... grupo y con la posibilidad de interrumpir, permitía dejar en evidencia al dirigente siempre que el interrogador cuente con ciertos recursos. Fue el caso de Gabriel Rufián (ERC) y Alejandro Soler (PSPV), ambos con un tono airado, brusco y agresivo. «Usted es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un homicida, un psicópata. Ojalá pague con la cárcel», terminó el líder catalán. Lo previsible del portavoz de ERC.

Alta tensión en el Congreso. Además, con las víctimas en la puerta. Mazón ya se ha ido, pero las organizaciones mantienen la intensidad de sus protestas. El presidente en funciones añadió algunos detalles a lo previsible de su guion, relato que por otra parte no ha variado desde hace un año. Se mantienen las grandes incógnitas como, por ejemplo, la cronología de la fatídica tarde. Mazón no ha querido abordar ese aspecto porque asegura que la desconoce. «Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Pues podría». Vilaplana estableció el final de esa reunión entre las 18.30 y las 18.45, aunque luego siguieron hablando en las puertas del parking. «No bajé al aparcamiento». En cualquier caso, «nada habría cambiado si yo hubiera estado allí», precisó.

Tres fueron las píldoras informativas reseñables respecto a anteriores cita o entrevistas. Una, la presencia de los escoltas. El presidente admitió que llegó acompañado de su personal de seguridad al establecimiento de El Ventorro. Pero, a la salida, ya no estaban. Se unió de nuevo a los guardaespaldas en el Palau de la Generalitat, alrededor de las 20 horas, según su relato. ¿Por qué no le esperaron a que terminara la reunión con la periodista? Pues ese es todavía otro de los misterios sin resolver de la tarde del 29 de octubre.

El segundo de los aspectos relevantes es la explicación que ofreció a las llamadas de Pradas. Dos comunicaciones, en el peor momento de la tragedia, fueron rechazadas. Eran las 19.10 horas y las 19.37. De la primera indicó que llevaría el móvil en la mochila. De la segunda, que estaría hablando con otras personas. Pero se desconoce si a esas horas se había despedido de la periodista Maribel Vilaplana o todavía continuaba la conversación a las puertas del estacionamiento del Parterre. No fue capaz de concretarlo. Ni en esta comparecencia ni en sus entrevistas.

Del mismo modo, subrayó que no recibió WhatsApp de la consellera Salomé Pradas durante la comida en El Ventorro. La tercera de la cuestiones hasta la fecha ignorada. Soler, del PSPV, le tendió una trampa en este punto. Le pidió que consultara su móvil para aclarar las comunicaciones. El presidente reaccionó. «Les Corts es el órgano que debe auditar la gestión», vino a decir.

Como elemento más propio de la anécdota queda el famoso jersey que la periodista dijo que Mazón se puso en la comida, mientras que la oposición insinúa o especula con que, tras el Ventorro, se fue a su domicilio a cambiarse. Es la misma prenda con la que llegó al Cecopi a las 20.28 horas, minutos después del envío del Es Alert. En este punto, incidió en lo ya comentado: «La consellera nunca se negó a mandar el Es Alert, no me consultó el envío del SMS». «El presidente de la comunidad no tiene que dar órdenes en la gestión de una emergencia», sostiene hoy, más de un año después de la tragedia.

La primera noticia que recibió el entonces líder del Consell respecto al Es Alert fue en la llamada de las 19.43. Se ignora si el presidente conocía con anterioridad la existencia de esta herramienta de la que no existía ni protocolo. Nunca se había utilizado hasta la fecha.

El resto fue lo de siempre: la crítica al papel de la agencias dependientes del Gobierno y la falta de respuesta posterior del Ejecutivo en las tareas de limpieza y reconstrucción. Una máxima se impone como capital en el argumentario de Mazón: «Actuamos conforme a la información que teníamos». Es decir, que ignoraban el desastre del Poyo hasta que este se materializó con la crudeza que se comprobó al día siguiente, en el terrible balance de víctimas. Mazón ha negado tener conocimiento de la existencia de muertos mientras se producía la reunión de trabajo en El Ventorro. «No se supo hasta las cinco y media de la madrugada». No obstante, el presidente en una de las comparecencias que ofreció en À Punt –la segunda y última de la noche– ya adelantó que había fallecidos. De hecho, LAS PROVINCIAS ya publicó esa tarde el caso de un hombre que murió en un ascensor.

Mazón explicó que su papel en el Cecopi, del que no forma parte, no hubiera tenido ninguna relevancia. Allí había profesionales con más de 30 años de experiencia en la gestión de Emergencias. «Nadie le ha dado más vueltas que yo, con desvelos incluidos, y siempre llegamos a la misma conclusión: faltó información». El principal objetivo de algunos diputados fue que el presidente pidiera perdón. Una circunstancia que, por otra parte, no le supuso problema. «Todas mis condolencias a las víctimas», expresó en reiteradas ocasiones.

Compromís también disfrutó de una buena cota de protagonismo de la mano de Águeda Micò de Mes Compromís y Alberto Ibáñez, de Iniciativa. El tono del diputado valenciano pareció, por momentos, una copia de Rufián. Impresión que se hizo más evidente cuando el dirigente de Esquerra Unida, Nahuel González, continuó con un interrogatorio agresivo siempre en las formas.

Los interrogatorios de Vox y del PP permitieron a Mazón tomar algo de aire en las cuatro horas que duró su comparecencia en el Congreso. Llegó alrededor de las diez de la mañana y lo hizo en coche. Entró por el garaje. Al terminar, la diputada valenciana Belén Hoyo lo arropó para acompañarlo a la salida. Fernando de Rosa ejercía de escolta, junto a César Sánchez, diputado alicantino. Nadie de la dirección nacional se dejó ver en la Cámara Baja.