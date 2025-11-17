Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón se agarra a su relato del 29-O frente a los ataques de la izquierda por el Ventorro

El presidente apunta a que tendría el móvil en la mochila o estaría hablando con otras personas para no atender a Pradas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

Carlos Mazón afrontó este martes una comparecencia de mayor dificultad que la de hace una semana en Les Corts. El formato, 20 minutos para cada ... grupo y con la posibilidad de interrumpir, permitía dejar en evidencia al dirigente siempre que el interrogador cuente con ciertos recursos. Fue el caso de Gabriel Rufián (ERC) y Alejandro Soler (PSPV), ambos con un tono airado, brusco y agresivo. «Usted es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un homicida, un psicópata. Ojalá pague con la cárcel», terminó el líder catalán. Lo previsible del portavoz de ERC.

