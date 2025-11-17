La jueza de la dana cita a declarar a la jefa de secretaría de Mazón por sus llamadas con Pradas

La jueza instructora del caso que investiga las posibles responsabilidades penales en los hechos acaecidos el 29 de octubre de 2024 ha citado como testigo ... a Pilar Montes Torregrosa, Directora General de Secretaría de Gabinete del President de la Generalitat, Carlos Mazón. Durante aquella tarde, Montes habló con el president Mazón a las 19. 42 horas, justo un minuto antes de que Mazón hablara después con la entonces consellera de Emergencias y máxima responsable del Cecopi, Salomé Pradas.

«Son diligencias pertinentes aquéllas que permiten esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024. También lo son los destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran», sostiene el auto. A este respecto, la jueza ha percibido que en el listado de llamadas, tanto de Pradas como de Mazón aquel día, el president contactó tanto con Montes como con su secretario autonómico José Manuel Cuenca justo antes de hablar con la consellera de Emergencias.

Mazón habló con Cuenca dos minutos antes dellamar a Pradas, y con Montes tan sólo un minuto antes de la llamada entre la exconsellera y el president. Debido a esta coincidencia en los tiempos, la jueza Nuria Ruiz considera relevante la información que maneja Pilar Montes al respecta de los sucedido aquella tarde del 29 de octubre de 2024.

Además, el secretario autonómico José Manuel Cuenca hablo con la consellera Pradas aquella tarde. Cuenca llamó a Pradas a las 16:48 horas y a las 16:56 horas, tras la llamada que Mazón canceló a la entonces consellera a las 16:29 horas. No fue hasta las 17:37 h cuando el president llamó a Pradas. En este sentido, y al ser José Manuel Cuenca un trabajador al servicio de Pilar Montes (ella es la Directora general de la Secretaría del president), Ruiz Tobarra considera relevante su conocimiento de los sucesos del 29-O.

Por otro lado, la jueza instructora ha incluido dentro del procedimiento todos los vídeos y audios en posesión del exasesor de Salomé Pradas, Marcos Presa, que el pasado viernes declaró como testigo en esta misma causa y reconoció que Salomé Pradas se fue a dormir la noche del 29-O a casa del asesor, un inmueble que comparte también con el director general de Atención a las Víctimas, Francisco Javier Soler.

Presa fue visto en los brutos aportados por À Punt grabando imágenes del ecopia mientras se celebraba aquella tarde en la sede de Emergencias de l'Eliana. Desde que la jueza se percató de esta situación, llamó a declarar al asesor por como testigo y ahora le requiere todo el material sobre el Cecopi que conserve en su móvil, así como un mensaje que recibió de la jefa de prensa de la consellera de Emergencias aquella tarde a las 18:59 horas.