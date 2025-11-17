Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana cita a declarar a la jefa de secretaría de Mazón por sus llamadas con Pradas
La exconsellera Pradas junto al president Mazón, en una imagen de archivo. EP

La jueza de la dana cita a declarar a la jefa de secretaría de Mazón por sus llamadas con Pradas

El procedimiento unirá las grabaciones del Cecopi que realizó el asesor de Pradas que ya ha declarado como testigo, así como un mensaje que recibió de su jefa de prensa

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

La jueza instructora del caso que investiga las posibles responsabilidades penales en los hechos acaecidos el 29 de octubre de 2024 ha citado como testigo ... a Pilar Montes Torregrosa, Directora General de Secretaría de Gabinete del President de la Generalitat, Carlos Mazón. Durante aquella tarde, Montes habló con el president Mazón a las 19. 42 horas, justo un minuto antes de que Mazón hablara después con la entonces consellera de Emergencias y máxima responsable del Cecopi, Salomé Pradas.

